С книгой под головой и в трамвае. Как спит и недосыпает барнаульская интеллигенция - сонливый опрос altapress.ru

Недосып наносит организму такой же вред, как и алкоголизм, заявляет кандидат медицинских наук, российский токсиколог Михаил Кутушов. Но если от алкоголя можно отказаться, то как найти время подремать лишние пару часиков в бесконечном потоке дел? Мы спросили у барнаульской интеллигенции и бизнесменов, в каких они отношениях со сном и почему порой засыпают в трамваях.

Бег — залог здорового сна

Владимир Николаев,

генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение»:

Как врач, я согласен с тем, что придерживаться гигиены сна необходимо. Важно не только спать положенные 7-8 часов, но и ложиться вовремя. Считается, что нужно «заснуть сегодня, чтобы проснуться завтра». Но думаю, для деловых людей это отдельная задача, ведь есть куча командировок, интенсивных мероприятий и прочих задач. По моему мнению, сдвижение времени сна возможно, главное чтобы оно не становилось регулярным. Что касается меня, то у меня не всегда получается придерживаться нормы. Особенно, когда проектов больше трех. Однажды я вел сразу семь проектов, и скажу вам, все было, как в тумане. Чтобы крепко заснуть, нужно хорошенько потрудиться, умственно и физически — это прописная истина. Мне помогает спорт, в том числе бег — утром и вечером.

Владимир Николаев. Анна Зайкова

А где эта самая норма

Александр Кононов,

владелец отеля «Демидов»:

Недосып плохо действует на всех людей. Но утверждение, будто бы он так же вреден, как алкоголизм, для меня звучит провокационно. Как намек на то, что пить вообще вредно, иначе станешь алкоголиком. Вопрос в дозе. Надо просто знать меру во всем, будь то алкоголь, сон, еда, кофе, соль. Не высыпаться плохо и лишний алкоголь нехорошо. С другой стороны, кто скажет, сколько надо спать в норме? Я заметил, что с возрастом стал спать меньше: раньше надо было семь-восемь часов, а то и девять. Сейчас достаточно шесть-семь. Для меня образец — моя мама. Почему она в 87 лет в здравом уме и твердой памяти? Потому что она нормально высыпается и, в том числе, спит днем. Люди спорят о том, полезен ли дневной сон или нет, но по ее опыту я вижу: полезен.

Александр Деринг и Александр Кононов. Елизавета Кононова.

Заводская привычка

Юрий Фриц,

председатель алтайского союза предпринимателей:

Я ложусь примерно в 22:00 и просыпаюсь в 04:00 - 04:30. В выходной день могу позволить себе поспать до 06:00 - 06:30. Но при этом не чувствую себя уставшим в течении дня, проблем с сонливостью нет. Возможно, врачи в чем-то правы, хотелось бы спать больше, по восемь часов, но не получается. Может, потому что на заводе нужно оказываться с первым гудком. Так сложилось, привычка.

Юрий Фриц. Анна Зайкова.

"Быть, как энерджайзер!"

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" :

С научной точки зрения, недосып действительно очень вреден. Мы все ощущаем на себе эту проблему, например, после перелета. Бессонная ночь порой надолго выбивает из сил. Спать нужно регулярно. Ненавижу совещания, которые начинаются в 9 утра, потому что терпеть не могу вставать рано. Я должен в это время спать. Пока не высплюсь, чувствую себя совершенно отвратительно, мне крайне важен утренний сон. Хотя ложусь довольно-таки рано, в 10 часов. И спать стараюсь положенное в своем возрасте количество часов, чтобы потом весь день быть, как энерджайзер. Здоровый сон помогает накопить энергию, это безусловно. Люди, особенно дети, которые сидят всю ночь за компьютером, чувствуют себя очень плохо — я бы даже сказал, отвратительно. Состояние здоровья таких детей ухудшается, и это серьезная проблема. О ней нужно говорить, бить тревогу. Ребенок должен спать полноценно. Нервные и психические заболевания, из-за которых страдает Алтайский край, связаны еще и с недосыпом, я уверен в этом на сто процентов.

Сергей Писарев со львенком. vk.com/zoo_22

Отдых только снится

Людмила Санкина,

директор Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской

"Стараюсь спать не меньше семи часов, но, к сожалению, получается не всегда. Иногда даже отключаюсь в автобусе и боюсь проехать свою остановку! Не понимаю, как мама раньше успевала после работы и повязать, и пошить, и книжку почитать, и "17 мгновений.." посмотреть. У меня все эти "приятности" отложены до пенсии. Кроме, конечно, книг. Согласна с тем, что недосып однозначно вреден. Мозг не отдыхает и не переключается.

Людмила Санкина, директор Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской. Группа библиотеки им. Крупской во ВКонтакте

Лучшая подушка — книга

Евгений Хан,

основатель «Лавки букиниста»:

Стараюсь спать по четыре часа в день — подсмотрел у одного целителя, что этого времени вполне достаточно для восстановления. Но мне этого все же мало, поэтому по факту сплю восемь. В выходные — десять. По праздникам с небольшими перерывами сплю весь день. Очень хорошо сплю в трамваях и поездах. В автобусах хуже. Одним словом, в последнее время, стараюсь спать везде и всегда. Наверное, поэтому успеваю восстанавливаться. Очень люблю засыпать, что-то сочиняя. Запоминаю последнюю строчку, а во сне из нее часто получается целая история. Так очень удобно работать над текстами. Утром надо только все записать. А самый лучший рецепт хорошего сна - это, конечно, книга! Желательно спокойная и добрая. Еще книгу можно использовать вместо ортопедической подушки. Например, «Мастера и Маргариту» от издательства СЗКО — это книга увеличенного формата. Как раз для головы. После такого сна остается замечательное настроение.

Евгений Хан. Altapress.ru

"Прилечь на три часа и за работу"

Маргарита Пикалина,

профессиональная модель, организатор Altai fashion week:

В время Алтайской недели моды спать получается очень мало. Нам удавалось прилечь только на три часа — не досыпали кардинально. Но после завершения фестиваля нервы отпускают и сон налаживается. Вне масштабных конкурсов я стараюсь спать нормальное количество времени. Укладываю ребенка в 21:00 и сама ложусь примерно во столько же. Встаю в 7:00 - 7:15.

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