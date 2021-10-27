С помощью бандитов Новая Зеландия хочет обеспечить вакцинацию 90% населения

Очень амбициозная цель, которая потребует неожиданного сотрудничества с членами местных банд.

У населения страны один из самых высоких показателей членства в бандах в мире. Хотя в стране проживают всего 5 млн человек, по оценкам полиции, восемь тысяч из них связаны с криминалом. Если при расчете учесть их семьи и других родственников, это число необходимо умножить на 10.

86% населения уже получили первый компонент. Остальные — это в основном маргинализированные группы населения, включая бандитов, с которыми органам здравоохранения труднее связаться.

Поэтому власти решили сотрудничать с лидерами этих банд, чтобы убедить их членов пройти вакцинацию, пишет bfm.ru.

Членство в банде не обязательно означает участие в организованной преступности. В рамках одной группировки некоторые члены являются закоренелыми преступниками, а другие — столпами своего сообщества и лучше всех могут убедить своих соратников и родственников пройти вакцинацию.