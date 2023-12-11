Счастье и здоровье семей — главная цель. Клиника «Здоровое поколение» помогает детям и их родителям уже более 15 лет

Преемственность поколений
Владимир Николаев — потомственный врач в третьем поколении. Родился в Барнауле, с отличием окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Нормальная физиология». В 2018 году в Высшей школе экономики получил степень МВА. Является выпускником бизнес-школы «Сколково» по программе «Здравоохранение: лидеры изменений». Имеет более 20 научных работ. В настоящий момент успешно руководит сетью клиник «Здоровое поколение».
А началось все с бабушки Александры Савельевны, которая была врачом-фтизиатром и много лет отработала в Железнодорожной больнице города Барнаула. Мама Лидия Иовна — известный на Алтае и в России высококвалифицированный специалист по восстановительной медицине. Именно она вместе с мужем Юрием Владимировичем, руководителем благотворительного фонда «Я смогу!», офицером запаса, открыла в 2008 году детский медицинский центр «Кроха». Там занимались восстановительной медициной и оказывали консультационные услуги.
Лидия Иовна разработала уникальную методику реабилитации маленьких пациентов, направленную на восстановление функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы, которая позволяла добиваться высоких, а порой выдающихся результатов.
За эти годы КДЦ «Кроха» вырос из небольшой клиники в солидный медцентр, причем как в объемах и масштабах, так и в качестве. Сегодня это уже сеть филиалов и собственный главный офис под названием «Здоровое поколение».
Родители заложили те ключевые ценности, которым в «Здоровом поколении» следуют до сих пор. Это профессионализм, любовь к своему делу, внимание к пациентам, а также уважение к опыту и знаниям коллег.
Мои родители всегда меня учили: «Делай так, чтобы никто не переделывал». Раз уж взялся за что-то, то отдавайся делу по максимуму и добейся лучшего результата. Это стало моим кредо по жизни, — рассказывает Владимир Николаев.
Приоритетом при открытии филиалов являлась доступность медицинской помощи для пациентов. Первоначально локации клиники находились в центральной части Барнаула, в разные годы филиалы «Крохи» располагались по адресам: ул. Брестская, 30; ул. Профинтерна, 46; пр. Строителей, 117; пр. Красноармейский, 36.
В 2015 году, когда развитие стали получать новые жилые комплексы в спальных районах, клиника открылась на ул. Власихинской, 81. Тогда сюда переезжали многие молодые семьи, и клиника в формате «у дома» была просто необходима.
А в 2019 году открылся второй филиал в новом жилом квартале на Павловском тракте, 299. Такое близкое расположение к жилым домам было особенно удобно для семей с маленькими детьми.
Здоровый ребенок — счастливые родители
Изначально в «Крохе» занимались восстановительной медициной и консультативным приемом исключительно для детей, но со временем стали вести семейные приемы. Сегодня во всех филиалах центра помощь могут получить не только дети, но и их родители.
В клинике созданы все необходимые условия, чтобы взрослые и их дети чувствовали себя комфортно. Здесь есть уютные зоны ожидания, отдельные игровые зоны, а в каждом кабинете в специальном сундучке лежат игрушки, которые маленькие пациенты после приема могут забрать с собой, унося только самые позитивные впечатления от визита.
Когда здоровы ребенок и его родители, тогда в семье царят счастье и благополучие. А это и есть наша главная цель, — отмечает Владимир Николаев.
Доброй традицией в компании стало проведение мероприятий для маленьких пациентов. Так, 1 июня, в День защиты детей, доктора ведут прием в необычных ярких костюмах, а в микрорайоне в этот день для ребятишек устраивают веселый праздник с конкурсами, играми и аниматорами.
Сотрудники медцентра активно участвуют в благоустройстве и уборке любимого города, вместе с коллегами из других медучреждений на городских субботниках приводят в порядок Сиреневый бульвар.
Еще одной ценностью компании является сохранение исторической памяти подвига наших предков. Уже несколько лет коллектив высаживает рябины в парке «Изумрудный», на аллее памяти медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в акции принимают целыми семьями, вместе с детьми.
По инициативе дирекции клиники с этого года на безвозмездной основе будет оказываться помощь членам семей погибших на СВО.
Клуб читающих врачей
Для взрослых есть свои интересные и познавательные мероприятия. Так, под руководством Кристины Николаевой, медицинского директора, врача-педиатра, в клинике был организован Клуб читающих врачей. Это уникальный для нашего региона проект, в рамках которого специалисты «Здорового поколения» в доступной форме делятся профессиональным опытом, дают полезные советы по определенной актуальной теме.
Каждая такая встреча проходит в неформальной обстановке, в уютных интерьерах, очень креативно и содержательно. Посетителями Клуба могут стать и пациенты клиники, и коллеги из других учреждений.
Так, в октябре заседание клуба называлось «Что лечить, чтобы не лечиться: медицина здорового будущего». По словам административного директора, врача медико-профилактического дела Марии Захаровой, билеты раскупили в считаные дни и на встречу пришло более 50 человек.
Еще одна встреча Клуба читающих врачей прошла 2 декабря. В этот раз спикером выступил Денис Фуголь — врач-педиатр, гастроэнтеролог сети клиник «Здоровое поколение», кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ. Эксперт рассказал об аллергодерматозах в практике педиатра, алгоритмах диагностики и терапии, ответил на сложные вопросы ежедневной врачебной практики.
Главный успех — сильная команда профессионалов
За эти годы в клинике сложился дружный коллектив единомышленников, преданных своему делу и своим пациентам. Без преувеличения можно сказать, что здесь работают одни из лучших и уважаемых врачей города и края.
В команде центра — два доктора медицинских наук, пять кандидатов медицинских наук, три главных краевых и два главных городских детских специалиста, врачи высшей и первой категории, доктора, обладающие высокой квалификацией, колоссальным опытом, добившиеся признания коллег и пациентов.
С момента основания и до сих пор в клинике работают врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь; главный оториноларинголог края, кандидат медицинских наук Мария Зулинская; главный детский аллерголог, доктор медицинских наук Наталья Шахова; главный специалист края по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова; главный городской детский пульмонолог Ольга Белова.
Также к «старожилам» можно отнести оториноларинголога Алексея Любименко, оториноларинголога Полину Жданову, врача ультразвуковой диагностики Екатерину Ларионову, аллерголога-иммунолога Татьяну Кашинскую.
Вместе с тем коллектив «Здорового поколения» продолжает расти и пополняться новыми специалистами — это педиатр и эндокринолог Константин Шошин; педиатр и гастроэнтеролог Дмитрий Тяпкин; врач ультразвуковой диагностики Елена Курносова; врач функциональной диагностики Оксана Гербст; невролог Анастасия Журавлева; детский кардиолог и ревматолог Ольга Григоревская; детский уролог-андролог и детский хирург Андрей Сараев и другие специалисты.
Важный атрибут успешной профессиональной деятельности — курсы повышения квалификации. Для врачей это особенно актуально — медицина развивается стремительно, поэтому каждому врачу необходимо постоянно учиться и повышать свой профессиональный уровень, чтобы все его знания и навыки отвечали современным требованиям. Это в «Здоровом поколении» считают приоритетом.
Помощь на расстоянии
Два года назад у «Здорового поколения» появилось собственное приложение для смартфонов.
В современном мире уже невозможно обойтись без цифровых технологий. Особенно это стало ясно в период пандемии. Все здравоохранение уходит в «цифру», поэтому мы начали активно внедрять новую информационную систему, — рассказывает Владимир Николаев.
Приложение «Здорового поколения» помогает пациентам записаться на прием к специалисту, просмотреть историю посещений, получить результаты анализов и другие медицинские документы или загрузить собственные.
Также пользователи приложения могут связаться с врачом и получить консультацию онлайн. Кстати, медцентр «Здоровое поколение» стал первым из частных центров в Барнауле оказывать услуги телемедицины.
Все данные передаются через специальный выделенный канал с высокой надежностью и скоростью передачи данных. Поэтому пациенты могут быть уверены в сохранности своей личной информации.
Лучшие из лучших
Уже второй год подряд сеть клиник «Здоровое поколение» становится победителем в престижной региональной премии «Народный знак качества» как «Медицинский центр года».
Для нас это важное признание, ведь это премия, которая зависит от мнения и оценок наших посетителей. Мы гордимся высокими результатами и благодарим всех, кто причастен к успеху нашей компании! Безусловное спасибо всем нашим сотрудникам за неустанный труд, а пациентам и партнерам — за оказанное доверие, — заявляет Владимир Николаев.
Также «Здоровое поколение» последние три года входит в топ-10 лучших клиник Алтайского края по версии сайта Prodoctorov.ru с 2021 года. В этом году пять врачей медцентра стали лучшими специалистами края в своей области и заняли почетные первые места, а еще четыре специалиста стали призерами премии.
Планы на будущее
Дирекция клиники подчеркивает, что 15 лет — это только начало. Медцентр будет и дальше расти и развиваться, прикладывая еще больше усилий для преодоления вызовов нового времени.
На сегодняшний день благодаря многолетним стараниям всего коллектива: врачей, медсестер, младшего медперсонала, сотрудников контактного центра и регистратуры — услуги клиники очень востребованы, сформирована репутация, пациенты нам доверяют, поэтому сейчас ключевая задача — нарастить мощности, но при этом сохранить комфорт и качество наших услуг. Пациенты ждут расширения как в действующих локациях, так и в других районах города и не только. География наших посетителей обширна, мы давно вышли из формата локальной клиники спального района, к нашим специалистам приезжают из Бийска, Рубцовска, других территорий и даже других регионов.
В феврале 2024 года мы открываем еще один филиал на Павловском тракте, 299. В перспективе же, чтобы стать еще ближе и доступнее для пациентов, планируем расширение сети клиник и открытие филиалов на территории Алтайского края.
Если хочешь быть успешным — нельзя останавливаться. Нужно продолжать учиться, пробовать новое и любить то, что делаешь, — отмечает генеральный директор Владимир Николаев.
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