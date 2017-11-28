Сенсация! "Белый понедельник" в "Роднике Алтая" — скидка 25 % на путёвки

Не обязательно ждать праздников, чтобы отдохнуть и зарядиться здоровьем! Сделайте подарок близким, и самому себе — купите билет в зимнюю сказку от санатория "Родник Алтая" по выгодной цене с 27 ноября по 3 декабря. Не пропустите "Белый понедельник"!

Поездка в Белокуриху в декабре – это уникальная возможность насладиться красотой зимних пейзажей и проникнуться атмосферой волшебства перед новогодними праздниками, оградив себя от себя от суеты и спешки. Декабрь – время, чтобы немного остановить бешеный ритм жизни, построить планы на будущий год, позаботится о себе и своём здоровье. К тому же, отдых в "Роднике Алтая" подарит вам роскошный внешний вид, чтобы на новогоднем празднике вы сияли красотой и здоровьем!

Все процедуры - "хиты" санатория входят в программу путёвки – "Классика". Она включает до восьми процедур в день и предоставляет широкий выбор самых востребованных услуг курорта: радоновые и искусственные ванны, души, грязелечение, ручной массаж, фитобочка и многое другое. "Классика" — оптимальный выбор для оздоровления и полноценного отдыха.

Санаторий "Родник Алтая" представляет новинку сезона - путёвку "Классика плюс". В путевку входит расширенный комплекс оздоровительных услуг и до десяти процедур в день, в том числе ручной и аппаратный массаж, смарт-терапия, консультация узких специалистов.

Отдых в санатории "Родник Алтая" позволяет совместить приятное с полезным, поправить здоровье и по-настоящему расслабиться. Крытый бассейн, финская сауна и хамам, тренажёрный зал, экскурсии и занятия йогой – каждый найдёт себе отдых по душе. Для маленьких гостей: игровые комнаты с аниматорами, квизы, мультики, много веселья и новых друзей. А правильный режим питания и прогулки на свежем воздухе будут в радость всей семье!

Все путёвки "Родника Алтая" включают проживание в комфортабельных номерах, питание, ежедневное посещение бассейна и досуговые программы. Дети до 4-х лет проживают в санатории бесплатно!

* Условия акции "Белый понедельник":

Скидка 25% на путевки с 01 декабря при условии выезда до 28 декабря 2017 г.

Скидка действует при бронировании и 100%-й оплате путёвки с 27 ноября по 3 декабря 2017 г.

Распространяется на все категории номеров.

В акции участвуют все путёвки, кроме путёвки "Безлимит"

Скидка по акции не суммируется с другими акциями и скидками.

Успейте купить! Просто позвоните по телефону 8-800-100-99-98 или оставьте заявку на сайте родник-алтая.рф