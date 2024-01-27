27 января
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Здоровье

Серная кислота, диоксид азота. Барнаульцам рассказали, чем опасен смог, окутавший город

Которую неделю в Барнауле стоит смог. Неприятный запах — не самое страшное. Доцент кафедры физической и неорганической химии АлтГУ, кандидат химических наук Елена Ильина рассказала "КП-Барнаул", из чего состоит смог и чем он опасен для человека.

Смог в Барнауле.
Смог в Барнауле.
altapress.ru

По словам эксперта, смог в Барнауле лондонского типа. То есть зимний. В воздух выбрасывается диоксид серы от угля, которым топят печи. Машины захламляют кислород автомобильными выбросами. "Помогают" ухудшить качество воздуха и барнаульские ТЭЦ.

Смог в Барнауле.
Смог в Барнауле.
altapress.ru

"Конечно, значительный вклад в загрязнение воздуха вносит и автотранспорт. В холодные зимние ночи, например люди часто прогревают машины, и из-за отсутствия ветра выхлопные газы так и остаются на месте парковки. Транспорт и различные предприятия выбрасывают диоксид азота, который при влажности превращается в аэрозоль азотной кислоты – не менее опасный, чем серная кислота", — рассказала Елена Ильина.

Кстати, согласно законодательству, в России запрещено прогревать машины во дворах жилых домов. За это нарушителям грозит штраф — 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

В некоторых районах Барнаула концентрация диоксида азота превышена аж в два раза.

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