Скидки до 35% в аптеке Живика в Барнауле

Цены на лекарства могут быть до 35% ниже. И это не теория, а уже свершившийся факт. В Барнауле на ул. Попова, 43 открылась аптека «Живика». Со дня открытия новая аптека предлагает скидки до 15% более чем на 1000 товаров, а до 20 ноября многие популярные препараты в новой аптеке можно купить со скидками до 35%.*

«Живика» — одна из крупнейших аптечных сетей России. Каждый месяц здесь делают покупки миллионы покупателей. За счет больших объемов продаж аптечная сеть «Живика» может обеспечивать постоянные скидки на многие лекарства и другие товары, при этом качество препаратов в аптеках «Живика» соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации. Все товары имеют необходимые сертификаты и хорошие сроки годности.

Сейчас в Барнауле и Алтайском крае работает 11 аптек, а в интернет-аптеке Живика и мобильном приложении всегда можно быстро и удобно узнать наличие нужных лекарств и оформить бронирование. Все заказы на бронирование собираются в течение часа и хранятся 36 часов.

Выбирайте в каталоге и успевайте купить лекарства со СКИДКАМИ до 35% в аптеке на Попова, 43 — акция действует только до 20 ноября 2022! Также новая аптека дарит каждому покупателю 100 руб. бонусами на карту Клиента!**

Весь перечень товаров по акции в аптеке на ул. Попова, 43, цены и полные условия вы можете посмотреть на официальном сайте Живика — пройдите по ссылке внизу под списком.

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ ПО АКЦИИ:

(цены указаны со скидкой) АКВАДЕТРИМ капли 15000 ме/мл , 10 мл — 129 руб.

капли 15000 ме/мл 10 мл — АЛЛОХОЛ 50 таблеток , Фармстандарт — 45 руб.

50 таблеток Фармстандарт — АЛМАГЕЛЬ А суспензия , 170 мл — 259 руб.

А суспензия 170 мл — ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ 25 г , Нижфарм — 85 руб.

25 г Нижфарм — КАРДИОМАГНИЛ 75 мг + 15.2мг , 100 таблеток — 205 руб.

75 мг + 15.2мг 100 таблеток — КАРСИЛ 35 мг , 80 таблеток — 279 руб.

35 мг 80 таблеток — КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС 10 капсул — 199 руб.

10 капсул — ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь 40мг/г + 7.5мг/г , 40 г , Нижфарм — 129 руб.

мазь 40мг/г + 7.5мг/г 40 г Нижфарм — МАКСИКОЛД РИНО порошок 15 г , 10 пакетиков , вкус лимона — 189 руб.

порошок 15 г 10 пакетиков вкус лимона — НООПЕПТ 10 мг , 50 таблеток — 319 руб.

10 мг 50 таблеток — ПАНАНГИН 158 мг + 140 мг , 100 таблеток — 219 руб.

158 мг + 140 мг 100 таблеток — ПЕНТАЛГИН 24 таблетки — 155 руб.

24 таблетки — РИНОСТОП спрей назальный 0.1%, 15 мл — 69 руб.

спрей назальный 0.1%, 15 мл — СПАЗМАЛГОН 20 таблеток — 149 руб.

20 таблеток — ЦЕТРИН 10 мг , 20 таблеток — 109 руб. ПОСМОТРИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ТОВАРОВ ПО АКЦИИ

Аптека «Живика» в г. Барнаул располагается на ул. Попова, 43, тел.: (3852) 27−16−86. Аптека работает каждый день с 08:00 — 21:00 ч.



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