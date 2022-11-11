11 ноября
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Здоровье

Скидки до 35% в аптеке Живика в Барнауле

Цены на лекарства могут быть до 35% ниже. И это не теория, а уже свершившийся факт. В Барнауле на ул. Попова, 43 открылась аптека «Живика». Со дня открытия новая аптека предлагает скидки до 15% более чем на 1000 товаров, а до 20 ноября многие популярные препараты в новой аптеке можно купить со скидками до 35%.*

Интернет-аптека Живика

«Живика» — одна из крупнейших аптечных сетей России. Каждый месяц здесь делают покупки миллионы покупателей. За счет больших объемов продаж аптечная сеть «Живика» может обеспечивать постоянные скидки на многие лекарства и другие товары, при этом качество препаратов в аптеках «Живика» соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации. Все товары имеют необходимые сертификаты и хорошие сроки годности.

Сейчас в Барнауле и Алтайском крае работает 11 аптек, а в интернет-аптеке Живика и мобильном приложении всегда можно быстро и удобно узнать наличие нужных лекарств и оформить бронирование. Все заказы на бронирование собираются в течение часа и хранятся 36 часов.

Выбирайте в каталоге и успевайте купить лекарства со СКИДКАМИ до 35% в аптеке на Попова, 43 — акция действует только до 20 ноября 2022! Также новая аптека дарит каждому покупателю 100 руб. бонусами на карту Клиента!**

Весь перечень товаров по акции в аптеке на ул. Попова, 43, цены и полные условия вы можете посмотреть на официальном сайте Живика — пройдите по ссылке внизу под списком.

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ ПО АКЦИИ:
(цены указаны со скидкой)

  • АКВАДЕТРИМ капли 15000 ме/мл, 10 мл — 129 руб.
  • АЛЛОХОЛ 50 таблеток, Фармстандарт — 45 руб.
  • АЛМАГЕЛЬ А суспензия, 170 мл — 259 руб.
  • ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ 25 г, Нижфарм — 85 руб.
  • КАРДИОМАГНИЛ 75 мг + 15.2мг, 100 таблеток — 205 руб.
  • КАРСИЛ 35 мг, 80 таблеток — 279 руб.
  • КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС 10 капсул — 199 руб.
  • ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь 40мг/г + 7.5мг/г, 40 г, Нижфарм — 129 руб.
  • МАКСИКОЛД РИНО порошок 15 г, 10 пакетиков, вкус лимона — 189 руб.
  • НООПЕПТ 10 мг, 50 таблеток — 319 руб.
  • ПАНАНГИН 158 мг + 140 мг, 100 таблеток — 219 руб.
  • ПЕНТАЛГИН 24 таблетки — 155 руб.
  • РИНОСТОП спрей назальный 0.1%, 15 мл — 69 руб.
  • СПАЗМАЛГОН 20 таблеток — 149 руб.
  • ЦЕТРИН 10 мг, 20 таблеток — 109 руб.

ПОСМОТРИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ТОВАРОВ ПО АКЦИИ

Аптека «Живика» в г. Барнаул располагается на ул. Попова, 43, тел.: (3852) 27−16−86. Аптека работает каждый день с 08:00 — 21:00 ч.

Посмотрите адрес этой и других аптек Живика в Барнауле на карте

* Срок проведения акции с 07.11.2022 г. по 20.11.2022 г. Акция проводится в аптеке «Живика» по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 43. Скидки до 35% предоставляются на ограниченный ассортимент товаров.
**Зачисление средств производится при совершении любой покупки в период с 07.11.2022 г. по 20.11.2022 г. путем начисления на карту Клиента бонусов. В случае отсутствия у покупателя карты клиента, она оформляется в подарок при покупке. Бонусами можно оплатить не более 25% от стоимости очередной покупки в период с 21.11.2022 г. по 30.11.2022 г. из расчета 1 Бонус=1 Рубль. Использование начисленных по акции бонусов возможно только в указанной аптеке. Каждый клиент может воспользоваться данным предложением один раз в период проведения акции.

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