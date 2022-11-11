Скидки до 35% в аптеке Живика в Барнауле

«Живика» — одна из крупнейших аптечных сетей России. Каждый месяц здесь делают покупки миллионы покупателей. За счет больших объемов продаж аптечная сеть «Живика» может обеспечивать постоянные скидки на многие лекарства и другие товары, при этом качество препаратов в аптеках «Живика» соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации. Все товары имеют необходимые сертификаты и хорошие сроки годности.
Сейчас в Барнауле и Алтайском крае работает 11 аптек, а в интернет-аптеке Живика и мобильном приложении всегда можно быстро и удобно узнать наличие нужных лекарств и оформить бронирование. Все заказы на бронирование собираются в течение часа и хранятся 36 часов.
Выбирайте в каталоге и успевайте купить лекарства со СКИДКАМИ до 35% в аптеке на Попова, 43 — акция действует только до 20 ноября 2022! Также новая аптека дарит каждому покупателю 100 руб. бонусами на карту Клиента!**
Весь перечень товаров по акции в аптеке на ул. Попова, 43, цены и полные условия вы можете посмотреть на официальном сайте Живика — пройдите по ссылке внизу под списком.
ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ ПО АКЦИИ:
(цены указаны со скидкой)
- АКВАДЕТРИМ капли 15000 ме/мл, 10 мл — 129 руб.
- АЛЛОХОЛ 50 таблеток, Фармстандарт — 45 руб.
- АЛМАГЕЛЬ А суспензия, 170 мл — 259 руб.
- ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ 25 г, Нижфарм — 85 руб.
- КАРДИОМАГНИЛ 75 мг + 15.2мг, 100 таблеток — 205 руб.
- КАРСИЛ 35 мг, 80 таблеток — 279 руб.
- КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС 10 капсул — 199 руб.
- ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь 40мг/г + 7.5мг/г, 40 г, Нижфарм — 129 руб.
- МАКСИКОЛД РИНО порошок 15 г, 10 пакетиков, вкус лимона — 189 руб.
- НООПЕПТ 10 мг, 50 таблеток — 319 руб.
- ПАНАНГИН 158 мг + 140 мг, 100 таблеток — 219 руб.
- ПЕНТАЛГИН 24 таблетки — 155 руб.
- РИНОСТОП спрей назальный 0.1%, 15 мл — 69 руб.
- СПАЗМАЛГОН 20 таблеток — 149 руб.
- ЦЕТРИН 10 мг, 20 таблеток — 109 руб.
Аптека «Живика» в г. Барнаул располагается на ул. Попова, 43, тел.: (3852) 27−16−86. Аптека работает каждый день с 08:00 — 21:00 ч.
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* Срок проведения акции
**Зачисление средств производится при совершении любой покупки в период