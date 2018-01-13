Здоровье

Стало известно, как фастфуд влияет на иммунитет

Вчера, 17:03.
Здоровье

Немецкие ученые из Университета Бонна пришли к выводу, что иммунная система человека реагирует на фастфуд так же, как на бактериальную инфекцию. И даже переход на здоровое питание не сможет исправить нанесенный ущерб, пишет ТАСС со ссылкой на портал t-online.de.

Фастфуд. Гамбургер, картофель фри.
Фастфуд. Гамбургер, картофель фри. Фото : Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Биологи посадили подопытных мышей на "западную" диету, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, но бедной овощами, фруктами и клетчаткой. Это привело к росту числа иммунных клеток в крови мышей. Это был признак поражения иммунных клеток-предшественников в костном мозге.

Ученые установили, что такая диета не только стимулирует острую воспалительную реакцию, но и активирует определенные гены в клетках, которые отвечают за размножение иммунных клеток в организме.

После того, как грызуны в течение четырех недель получали продукты со специальным зерном, острое воспаление исчезло. Однако и по прошествии этого времени, в клетках иммунной системы все еще были активны многие из генов, активированных во время употребления фастфуда.

Ранее ученые уже говорили о связи нездоровой пищи с нарушениями иммунной системы. Однако на этот раз им удалось впервые доказать долгосрочные последствия.

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