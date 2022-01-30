Страшная болезнь из древности. 5 фактов о лепре

30 января — Всемирный день помощи больным проказой. Как лепра «селится» в организме человека и десятилетиями не дает о себе знать — в подборке фактов altapress.ru.

1. Проказа (ее еще называют лепрой, болезнью Хансена и крымкой) — это хронический недуг, вызывающий серьезные поражения кожи и периферическую невропатию. Также в числе ее симптомов слабость, озноб и затрудненное дыхание.

2. Лепра — древнейшее заболевание. Его клиническую картину описали Моисей и Гиппократ.

3. Сотни лет назад болезнь Хансена считали божьим проклятьем. Человека, заразившегося ей, лишали юридических прав и изолировали от общества. Кроме того, пациентов с проказой символически отпевали. Им выдавали «униформу», состоявшую из балахона и колокольчика на шею.

Шприц. Антибиотик. СС0

4. Удивительно, но в России до сих пор работают 4 лепрозория (лечебницы для больных проказой). По данным на 2020 год, на учете в стране стояли 202 пациента с крымкой.

5. Хотя лепра поддается лечению антибиотиками, ее довольно сложно диагностировать. Дело в том, что инкубационный период болезни Хансена длится до нескольких лет (в среднем 5−6).