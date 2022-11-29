Тепло из носа потекло. Барнаульский лор-врач рассказал о чихе, шмыгании и опасных каплях

Насморк — это, с одной стороны, неприятное явление, с другой — очень нужный организму механизм. Он избавляет нас от инфекций. Правда, сопельки могут быть очень разными и иногда опасными и требующими срочного лечения. О том, как работает наш нос, что в нем «живет», почему мы шмыгаем и неправильно сморкаемся, рассказал главный врач Алтайского лор-центра, кандидат медицинских наук Евгений Тимошенский.

Всех цветов

— Почему в носу образуются выделения и для чего они нужны?

— Есть множество инфекций, которые попадают в организм через нос — вирусные, бактериальные, аллергические агенты. Чтобы они не проникли глубоко внутрь организма, нос пытается как бы их утилизировать.

У всех видов насморка есть несколько стадий. Сначала — заложенность носа, таким образом организм готовится, потом появляются водянистые выделения, затем — более густые, белые. Позже они приобретают зеленый цвет — содержат огромное количество белков и противовоспалительных компонентов.

Если организм побеждает инфекцию, то после этой стадии количество выделений уменьшается, и «сопли» прекращаются. Все это длится от 7 до 12 дней. Поэтому не верьте, если кто-то советует средство, способное вылечить насморк за три дня.

— А если насморк не проходит?

— Это значит, что организм, как ни старается, победить не может, и к вирусной присоединилась бактериальная инфекция, которую нужно лечить антибиотиками. Тогда выделения становятся желтого цвета, то есть гнойными — это защитные компоненты организма вперемешку с погибшими бактериями.

Отдельно стоят аллергические насморки. Тут тоже есть заложенность носа, а затем обильные водянистые выделения. Это означает, что организм выдает избыточную реакцию на какой-то аллерген. Если это не лечить, то можно довести нос до гнойного процесса.

— Как не упустить момент , когда уже надо скакать к врачу?

— Семь дней — это некий водораздел. Если насморк «задерживается», значит, что-то пошло не так. Самый первый возможный вариант — это воспаление придаточных пазух — гнойный гайморит.

Начинать нужно с посещения педиатра или терапевта, именно они по приказу Минздрава аж от 1974 года занимаются лечением неосложненных насморков. Не нужно на второй день с заложенным носом идти к лор-врачу. Лор-патологией насморк становится, если уже запущены гнойные процессы в пазухах или присоединился отит.

Нарост на дереве — он же нос. ebaumsworld.com

Как заработать гайморит

— Детям и взрослым при насморке рекомендуют чаще промывать нос. Эффект от такой процедуры есть?

— К сожалению, у нас сейчас многие из врачей назначают эту процедуру. После нее то самое вирусное заболевание, которое могло бы через неделю само пройти, перерастает в гайморит, фронтит или отит. Потому что с помощью струй воды мы сами загоняем инфекцию во все придаточные пазухи носа и через слуховые трубы даже в уши.

Если начать промывать нос на ранней стадии насморка, то уже на третий день можно легко заработать гнойный гайморит. Инфекция хорошо распространяется в носу с помощью струй воды.

Наконец, поймите — мы сухопутные существа. Наш нос не рассчитан на промывания. Попадание большого количества воды в нос — это стресс для нашего организма, это ненормально, нефизиологично .

Еще интересный факт. Советуют промывать нос морской водой, которая продается в аптеке. Если вы посмотрите на состав, то в большинстве случаев увидите «нормализованная вода, поваренная соль». В общем, ребята, это обычная вода из-под крана по пять рублей за куб и соль по 15 рублей за кг… Ну, хорошо — 30 рублей, если она действительно морская. Представьте, сколько из этого можно сделать «лекарства». А вам его продают по 300−500 рублей за 100 мл. Отличный бизнес, не имеющий ничего общего с медициной.

Вода. Поток воды. СС0

Уже-шире

— Аптеки , вообще , предлагают нам миллион средств от насморка. Как выбрать верное и не опасны ли копеечные средства?

— Во-первых, аптекарь не заглядывал к вам в нос, поэтому не вправе назначать лекарства. Во-вторых, в древности были два знаменитых природных средства от насморка — эфедрин и кокаин. Это сосудосуживающие вещества. Потом заметили, что люди, использующие такие капли, никак не могут остановиться и продолжают их употреблять. Лекарства уже в XX веке химически видоизменили и создали синтетические средства. А зависимость от них, представьте себе, осталась.

Лично я считаю, что сосудосуживающие капли вовсе нельзя использовать. Потому что риск зависимости гораздо выше, нежели лечебный эффект. Разве только в экстренных случаях, когда нос забился, перестал дышать, а вам прямо сейчас надо лекцию читать.

Более 40 лет назад уже изобрели другие вещества для лечения насморка — топические стероиды. Именно их используют в случае местных воспалительных процессов. Действуют они медленнее — эффект можно ощутить только на второй-третий день, а не мгновенно. Зато от них не бывает зависимости и, что главное, обратного эффекта.

— А от сосудосуживающих бывает? Что это за эффект?

— Мы их закапали и целых четыре часа — вот здорово! — можем свободно дышать. Но мало кто знает, что есть и последующая фаза действия сосудосуживающих препаратов — резкое ухудшение носового дыхания.

При длительном применении таких капель сосуды носовой полости вообще перестают сами правильно сужаться и расширяться, появляется стойкий отек, и нос закладывает еще больше, чем прежде. И эта заложенность может длиться до 2−3 недель после последнего использования сосудосуживающих препаратов. А ведь могли бы выздороветь и за неделю.

Более того, все широко рекламируемые средства от простуды — когда выпил, и тут же полегчало — основаны на тех же химических веществах, что и сосудосуживающие капли. Так что, принимая порошки и шипучие таблетки «мгновенного действия» для «лечения» насморка, вы удлиняете болезнь как минимум вдвое.

Аптека. ССО.

Повышенная влажность

— Люди часто жалуются на заложенность носа по утрам. Грешат на открытые форточки. Как объясните?

— Возможно, в организме этих людей есть какая-то аллергия. Это сбой в работе организма, в частности, печени. Дело может быть и в паразитах, попавших в организм. Их может быть даже немного, но достаточно для избыточных выделений и заложенности носа по утрам.

Днем мы все это проглатываем и даже не замечаем. Ночью глотательные движения не такие интенсивные и выделения скапливаются, поэтому кажется, что и нос полузабит, и в горле будто комок. Дело тут не в носе, а в проблемах желудочно-кишечного тракта.

Второй вариант — может быть, у человека есть искривление носовой перегородки, полипы, большие аденоиды, вялотекущий гайморит.

Про открытые форточки я слышал не раз. Якобы, свежий воздух ну очень вредит организму. Смешно же. Гулять-то вы все равно идете на улицу.

Насморк может возникать от большого количества бактерий, скапливающихся в мебели и коврах, может быть, под обоями есть плесень. Вам достаточно лишь чуть переохладиться, как организм перестанет бороться с этими аллергенами, и вы заболеете.

Сейчас появилась новая мода — увлажнять воздух. Люди покупают распылитель и не видят границ — вплоть до того, что включают его даже когда на улице дождь идет и окно открыто. При таком «климате» в квартире начинают буквально расти грибки, как в погребе, в том числе вызывающие разные болезни. Может начаться сильнейшая аллергия и воспаление.

Лор-врач Евгений Тимошенский. Дмитрий Лямзин.

Сопли и слезы

— Почему когда мы плачем , из носа тоже течет? Каков механизм этой взаимосвязи?

— Нос, вообще, очень здорово организован. Есть придаточные пазухи, которые помогают согревать входящий воздух и тем самым поддерживать температуру глаз изнутри. От всего лишнего — тех же микробов, вирусов, частиц пыли — глаза избавляются при помощи слезного аппарата.

Слеза имеет противомикробный эффект. А куда ей деваться после «чистки»? В норме ее совсем мало, омыв глаз, она стекает в нос, затем в носоглотку, и мы ее незаметно для себя проглатываем. Но если мы заплакали, то слез много, поэтому текут они наружу и не только из глаз. Так что, можно сказать, мы в этом время сморкаемся слезами.

— Зимние морозы также вызывают бурные течения из носа.

— Это может быть так называемая холодовая аллергия, но есть и другой механизм. Организм все время пытается согреть поступающий воздух, чтобы в легкие он попадал уже теплым. Для этого все слизистые набухают. Выделения из носа — это попытка организма еще и увлажнить воздух, в морозы он бывает очень сухим. Так что сопли на морозе не всегда говорят о простуде.

Мужчина плачет. Слезы СС0

Не лезьте в нос

— Если нос заложен , всегда хочется высморкаться что есть сил. Можно ли навредить себе , если как-то неправильно это сделать?

— Важно понимать, что если вы не можете высморкаться, то у вас там не насморк, а просто отек слизистой, то есть самое начало заболевания. Здесь как раз важно использовать новые средства для лечения насморка — топические стероиды.

Что касается самого механизма, то взрослые умеют сморкаться наружу. Делать это нужно попеременно из каждой ноздри, при этом наклоняя голову в противоположную от этой ноздри сторону. Это важно, потому что, если наклониться в ту же сторону, пазухи просто не очистятся и никакого эффекта не будет.

Дети, особенно совсем маленькие, сморкаются внутрь. То есть они резко вдыхают и образовавшийся слизистый комок проглатывают. И взрослые, к сожалению, не понимают, что это тоже очистка.

Если мы проглотили комок слизи, то не потеряли содержащиеся в нем жидкость, белки и интерфероны, а вирусы и бактерии с успехом переварились в желудке. Он, вообще, способен утилизировать все «зло», кроме холеры, дизентерии и еще нескольких инфекций.

Из всего этого «коктейля» в организме синтезируются новые компоненты — полезные и нужные для иммунитета. То же происходит, если ребенок ползает по полу, а потом палец в рот сует — ничего страшного не происходит.

Часто молодые мамочки покупают специальные отсосы для грудничков, чтобы сопли не скапливалась в носу. И с помощью него заносят в глубину носа младенца новые вирусы и бактерии на кончике аппарата, что чревато развитием хронического гнойного насморка.

— Вы еще скажите родителям , что если их дите ест козюльки , то ничего страшного.

— Это, во всяком случае, не вредно: желудок все переварит. Гораздо вреднее совать в нос соплеотсосы и ковырять там грязными пальцами. Последнее и взрослых касается. Вот от этих манипуляций и образуются корки и зуд в носу. А люди думают, что это из-за сухости и начинают нос еще и промывать, повторяюсь, перемещая инфекцию во все пазухи.

— А шмыгать носом вредно?

— Это просто показатель того, что у вас начинается насморк, и организм пытается очиститься, «проглотив» все лишнее. Вреда тут нет. Разве что просто некрасиво, если вы шмыгаете носом, сидя на совещании в президиуме.

Нос. www.pxfuel.com.

Цифра До 100 мл слизи образуется в носу в час. Большую часть человек проглатывает незаметно для себя.

Что известно о Евгении Тимошенском

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук. Начал врачебную практику в 1985 году. Работал в МСЧ «Трансмаш», краевой клинической больнице, краевом противотуберкулезном диспансере, спецполиклинике № 2, Краевом онкологическом диспансере, заведовал лор-отделением РЖД в Барнауле. Главный оториноларинголог Алтайского края (1990−2002, 2006−2019 годы). Лауреат Международной премии в здравоохранении им. Н. И. Пирогова. Федеральный эксперт по оториноларингологии Расздравнадзора.

В настоящее время — преподаватель кафедры оториноларингологии АГМУ. Главный врач Алтайского лор-центра.