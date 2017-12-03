Церковь настойчиво призывает вывести аборты из системы ОМС

Архиерейский собор (высший орган иерархического управления Русской православной церкви) обеспокоен, что его позиция по профилактике абортов и выведению их из системы ОМС "не находит понимания" у власти, следует из принятых по итогам заседания постановлений Собора.

РИА Новости добавляет, что РПЦ выступает за запрет абортов вообще, но понимает, что в настоящее время в России это невозможно сделать. При этом церковь считает, что эту медуслугу целесообразно вывести из системы ОМС.

Замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав РФ не поддерживает выведение из системы ОМС абортов, так как эта мера приведет к дискриминации отдельных категорий женщин, а также не даст существенной экономии бюджета.

Факт

В России ежегодно делается порядка 1 миллиона абортов, по этому показателю страна стабильно занимает первое место в мире. При этом лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показателям. В бюджете ФОМС на эти цели планируется около 5 миллиардов рублей в год.