Здоровье

Ученые изобрели способ похудания без диет и физкультуры

Вчера, 18:42.
Здоровье

Сингапурские  исследователи из из Наньянского технологического университета создали инновационный способ похудания безо всяких диет и занятий спортом. Причем, как утверждают ученые, с помощью их метода можно сбросить до 30% веса, пишет Lenta.ru.

Активисты обклеили дорожные знаки в Москве изображениями толстяков.
Активисты обклеили дорожные знаки в Москве изображениями толстяков. Фото : "Правда о еде".

Разработка сингапурцев заключается в специальном пластыре, который содержит множество микроиголок тольщиной меньше человеческого волоса. Иглы содержат препарат, который превращает т.н. белый (энергосберегающий) жир в бурый (энергосжигающий).

Испытания пока провели только на мышах. Опыты показали, что грызуны начали терять вес уже на пятый день после того, как на них надели пластырь.

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