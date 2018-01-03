Ученые изобрели способ похудания без диет и физкультуры

Разработка сингапурцев заключается в специальном пластыре, который содержит множество микроиголок тольщиной меньше человеческого волоса. Иглы содержат препарат, который превращает т.н. белый (энергосберегающий) жир в бурый (энергосжигающий).

Испытания пока провели только на мышах. Опыты показали, что грызуны начали терять вес уже на пятый день после того, как на них надели пластырь.