Ученые изобрели способ похудания без диет и физкультуры

Сингапурские исследователи из из Наньянского технологического университета создали инновационный способ похудания безо всяких диет и занятий спортом. Причем, как утверждают ученые, с помощью их метода можно сбросить до 30% веса, пишет Lenta.ru.
Разработка сингапурцев заключается в специальном пластыре, который содержит множество микроиголок тольщиной меньше человеческого волоса. Иглы содержат препарат, который превращает т.н. белый (энергосберегающий) жир в бурый (энергосжигающий).
Испытания пока провели только на мышах. Опыты показали, что грызуны начали терять вес уже на пятый день после того, как на них надели пластырь.
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