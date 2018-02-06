Ученые нашли связь между пластиковыми бутылками и раком

В ходе эксперимента ученые проанализировали анализы мочи 94 подростков, пишет The Telegraph. В 90% из них они обнаружили бисфенол А — химическое соединение, которое входит в состав пластмассы и является причиной ряда онкологических заболеваний.

В ходе опроса участников эксперимента они убедились в том, что большинство из них употребляли в пищу продукты, хранившиеся в пластиковых пакетах и пили воду из пластиковых бутылок.

Ученые попросили подростков на время отказаться от упакованной соответствующим образом еды, чтобы проверить, изменятся ли показатели в их анализах. Однако даже в этом случае содержание бисфенола в моче не снизилось — оказалось, что продукты все равно были тем или иным способом подвержены воздействию опасного вещества.

При этом исследователи заключили, что наибольшую угрозу представляет многоразовое использование бутылок для питьевой воды, сообщает "Пятый канал".