Ученые нашли связь между пластиковыми бутылками и раком

Употребление еды и воды из пластиковой тары приводит к накоплению в организме химического соединения, которое может стать причиной рака. К таким выводам пришли специалисты британского Эксетерского университета.
В ходе эксперимента ученые проанализировали анализы мочи 94 подростков, пишет The Telegraph. В 90% из них они обнаружили бисфенол А — химическое соединение, которое входит в состав пластмассы и является причиной ряда онкологических заболеваний.
В ходе опроса участников эксперимента они убедились в том, что большинство из них употребляли в пищу продукты, хранившиеся в пластиковых пакетах и пили воду из пластиковых бутылок.
Ученые попросили подростков на время отказаться от упакованной соответствующим образом еды, чтобы проверить, изменятся ли показатели в их анализах. Однако даже в этом случае содержание бисфенола в моче не снизилось — оказалось, что продукты все равно были тем или иным способом подвержены воздействию опасного вещества.
При этом исследователи заключили, что наибольшую угрозу представляет многоразовое использование бутылок для питьевой воды, сообщает "Пятый канал".
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