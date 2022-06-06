Ученые обнаружили у полевок из Швеции новый COVID-19

Рыжие полевки распространены в Европе. Они часто пробираются в дома и контактируют с другими видами животных.
Исследователи изучили 450 особей и, в результате, у 3,4% обнаружили следы нового бетакоронавируса. Его назвали вирусом Гримсе.
Отмечается, что бетакоронавирусы встречаются у грызунов и летучих мышей. А, передаваясь людям, они вызывают респираторные заболевания.
«Мы все еще не знаем, какие потенциальные угрозы вирус Гримсе может представлять для здоровья население. Однако, исходя из наших наблюдений и сведений о предыдущих коронавирусах, выявленных среди рыжих полевок, есть все основания продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов», — уточнили ученые.