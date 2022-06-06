Ученые обнаружили у полевок из Швеции новый COVID-19

Ученые Уппсальского университета в Швеции обнаружили у рыжих полевок новый коронавирус. Он может быть потенциально опасен для человека, говорится в статье из журнала Viruses .

Рыжие полевки распространены в Европе. Они часто пробираются в дома и контактируют с другими видами животных.

Исследователи изучили 450 особей и, в результате, у 3,4% обнаружили следы нового бетакоронавируса. Его назвали вирусом Гримсе.

Отмечается, что бетакоронавирусы встречаются у грызунов и летучих мышей. А, передаваясь людям, они вызывают респираторные заболевания.