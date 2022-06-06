6 июня
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Ученые обнаружили у полевок из Швеции новый COVID-19

Ученые Уппсальского университета в Швеции обнаружили у рыжих полевок новый коронавирус. Он может быть потенциально опасен для человека, говорится в статье из журнала Viruses.

Мышь.
Мышь.
СС0

Рыжие полевки распространены в Европе. Они часто пробираются в дома и контактируют с другими видами животных.

Исследователи изучили 450 особей и, в результате, у 3,4% обнаружили следы нового бетакоронавируса. Его назвали вирусом Гримсе.

Отмечается, что бетакоронавирусы встречаются у грызунов и летучих мышей. А, передаваясь людям, они вызывают респираторные заболевания.

«Мы все еще не знаем, какие потенциальные угрозы вирус Гримсе может представлять для здоровья население. Однако, исходя из наших наблюдений и сведений о предыдущих коронавирусах, выявленных среди рыжих полевок, есть все основания продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов», — уточнили ученые.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость