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Здоровье

Ученые рассказали, почему женщинам сложнее сесть на диету

Женщинам гораздо сложнее, чем мужчинам, отказаться от вредной пищи. Это связано в особенностями мозга. К такому выводу пришли итальянские исследователи, пишет «Российская газета».

Сладости. Диета. Конфеты. Кондитерская.
Сладости. Диета. Конфеты. Кондитерская.
Анна Зайкова.

По итогам исследования, в котором принимали участие 200 пожилых женщин, выяснилось, что только у женщин высокий индекс массы тела напрямую связан с увеличением метаболизма головного мозга в орбитально-лобной коре.

Масса тела также связана с цепями главного органа центральной нервной системы, который имеет отношение к принятию решения.

В итоге это снижает способность женщин к самоконтролю, когда в их поле зрения попадает вредная пища. Причем, это происходит, даже если женщина не голодна.

По словам ученого Ливио Лиджи, мужчинам легче устоять ввиду различных факторов: гормональных, экологических и диетических. Как показали исследования, воздействие привлекательных пищевых стимулов позволяет мужчинам ограничивать потребление пищи более эффективно.

В ближайшее время исследователи планируют подтвердить свои выводы путем проведения дополнительных тестов в отношении молодых женщин, страдающих от ожирения.

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