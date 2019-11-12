Ученые рассказали, почему женщинам сложнее сесть на диету

По итогам исследования, в котором принимали участие 200 пожилых женщин, выяснилось, что только у женщин высокий индекс массы тела напрямую связан с увеличением метаболизма головного мозга в орбитально-лобной коре.
Масса тела также связана с цепями главного органа центральной нервной системы, который имеет отношение к принятию решения.
В итоге это снижает способность женщин к самоконтролю, когда в их поле зрения попадает вредная пища. Причем, это происходит, даже если женщина не голодна.
По словам ученого Ливио Лиджи, мужчинам легче устоять ввиду различных факторов: гормональных, экологических и диетических. Как показали исследования, воздействие привлекательных пищевых стимулов позволяет мужчинам ограничивать потребление пищи более эффективно.
В ближайшее время исследователи планируют подтвердить свои выводы путем проведения дополнительных тестов в отношении молодых женщин, страдающих от ожирения.