Удобные и эффектные. Почему не стоит бояться съемных зубных протезов и где их можно поставить со скидкой

Зачем нужны съемные протезы
Несъемное протезирование подходит не ко всем клиническим случаям да и стоит достаточно дорого.
Зубы нужны людям не только для красивых улыбок и возможности есть любую пищу. Без них организм получает ряд проблем.
Без качественного пережевывания еды ухудшается пищеварение, нарушается выработка гормона паротина, который участвует в кальциевом обмене. Это в свою очередь приводит к проблемам работы печени, желудка и разрушению здоровых зубов. Без них лицевые мышцы теряют симметричность, ухудшается артикуляция.
Для кого подходят съемные протезы
Все это поможет решить съемное протезирование. Врачи назначают его в нескольких случаях:
- Если у пациента нет ряда зубов и возможности для фиксации мостовидного протеза.
- Абсолютно нет зубов.
- Нет нескольких зубов, но имплантация или установка «мостов» откладывается на неопределенное время. Так ношение протеза поможет сохранить объем твердых тканей и защитить зубной ряд от деформации.
- У пациента есть хронические заболевания, которые поражают околозубные ткани, например, пародонтоз.
Какими бывают протезы
Съемные протезы могут как полностью заменить зубной ряд, так и частично — если, к примеру, остались родные зубы. При полной адентии съемный протез крепят непосредственно на деснах.
Основание такой конструкций имитирует натуральную десну, поэтому улыбка выглядит естественно и натурально. Это не только эстетично, но и безопасно, и удобно.
Например, в клинике CROCUS устанавливают протезы из гипоаллергенных сертифицированных материалов. Они тонкие и мягкие с анатомически точной формой — не станут мешаться во рту и будут практически незаметны.
В качестве услуг сомневаться не приходится: в клинике установили более 2 тыс. таких протезов. Каждым пациентом индивидуально занимается личный врач-стоматолог-ортопед Константин Зубов.
«Доброжелательный, милый, понимает, что необходимо каждому пациенту, объясняет все подробно, — отзываются о нем клиенты. — Заботится, как стоят съемные протезы. Радуется, что пациенты снова улыбаются, едят яблоки и наслаждаются жизнью!».
На «Флампе» и «Яндексе» у клиники — множество положительных отзывов.
«Максимально вежливый персонал! В руках стоматолога, как в руках мамы в детстве, такое доброе и приятное общение, предупреждают обо всем, что делают, все рассказывают, подушечку под шею кладут, ну просто молодцы!», — пишут клиенты.
Заказать и поставить съемный протез в клинике CROCUS можно со скидкой в 14% — всего за 19 тыс. рублей*.
Стоматологическая клиника Crocus
(ООО «Стоматологическая клиника «Крокус»)
Адрес: Советская, 6, к. 2
Режим работы: пн-пт — с 08:00 до 20:00
Тел.: +7 (3852) 590−868
Сайт: skrokus.ru
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