Удобные и эффектные. Почему не стоит бояться съемных зубных протезов и где их можно поставить со скидкой

Вставную челюсть некоторые до сих пор воспринимают, как приговор. Некрасивая конструкция, с искусственными зубами, внешний вид которых кричит о ненатуральности — это большой стереотип. На самом деле современная стоматология может выпускать эстетические, удобные и безопасные протезы. Они спасают людей, которым не подходит имплантация.

Зачем нужны съемные протезы

Несъемное протезирование подходит не ко всем клиническим случаям да и стоит достаточно дорого.

Зубы нужны людям не только для красивых улыбок и возможности есть любую пищу. Без них организм получает ряд проблем.

Без качественного пережевывания еды ухудшается пищеварение, нарушается выработка гормона паротина, который участвует в кальциевом обмене. Это в свою очередь приводит к проблемам работы печени, желудка и разрушению здоровых зубов. Без них лицевые мышцы теряют симметричность, ухудшается артикуляция.

Для кого подходят съемные протезы

Все это поможет решить съемное протезирование. Врачи назначают его в нескольких случаях:

Если у пациента нет ряда зубов и возможности для фиксации мостовидного протеза.

Абсолютно нет зубов.

Нет нескольких зубов , но имплантация или установка «мостов» откладывается на неопределенное время. Так ношение протеза поможет сохранить объем твердых тканей и защитить зубной ряд от деформации.

но имплантация или установка «мостов» откладывается на неопределенное время. Так ношение протеза поможет сохранить объем твердых тканей и защитить зубной ряд от деформации. У пациента есть хронические заболевания , которые поражают околозубные ткани , например , пародонтоз.

Съемные зубные протезы. Источник фото: skrokus.ru

Какими бывают протезы

Съемные протезы могут как полностью заменить зубной ряд, так и частично — если, к примеру, остались родные зубы. При полной адентии съемный протез крепят непосредственно на деснах.

Основание такой конструкций имитирует натуральную десну, поэтому улыбка выглядит естественно и натурально. Это не только эстетично, но и безопасно, и удобно.

Например, в клинике CROCUS устанавливают протезы из гипоаллергенных сертифицированных материалов. Они тонкие и мягкие с анатомически точной формой — не станут мешаться во рту и будут практически незаметны.

В качестве услуг сомневаться не приходится: в клинике установили более 2 тыс. таких протезов. Каждым пациентом индивидуально занимается личный врач-стоматолог-ортопед Константин Зубов.

Константин Зубов. Источник фото: skrokus.ru

«Доброжелательный, милый, понимает, что необходимо каждому пациенту, объясняет все подробно, — отзываются о нем клиенты. — Заботится, как стоят съемные протезы. Радуется, что пациенты снова улыбаются, едят яблоки и наслаждаются жизнью!».

На «Флампе» и «Яндексе» у клиники — множество положительных отзывов.

«Максимально вежливый персонал! В руках стоматолога, как в руках мамы в детстве, такое доброе и приятное общение, предупреждают обо всем, что делают, все рассказывают, подушечку под шею кладут, ну просто молодцы!», — пишут клиенты.

Заказать и поставить съемный протез в клинике CROCUS можно со скидкой в 14% — всего за 19 тыс. рублей*.

Стоматологическая клиника Crocus

( ООО «Стоматологическая клиника «Крокус»)

Адрес: ​Советская, 6, к. 2

Режим работы: пн-пт — с 08:00 до 20:00

Тел.: +7 (3852) 590−868

Сайт: skrokus.ru

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