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Здоровье

УЗИ аппарат Mindray Imagyn I9

Mindray Imagyn I9* - экспертная система для акушерства и гинекологии. Сканер последнего поколения позволяет с высокой скоростью и точностью проводить обследования внутренних органов матери и плода.

Беременная женщина, снимок УЗИ.
Беременная женщина, снимок УЗИ.
Фото: freepik, автор Racool_studio.

Экспертные технологии визуализации в Mindray Imagyn I9

Превосходный уровень визуализации УЗИ аппарат Mindray Imagyn I9 обеспечивает за счет технологической платформы ZST+. Предусмотрен полный программный пакет для обследования женщин и новорожденных. Возможности системы:

  • рутинные обследования;
  • профильные сценарии.

Аппарат позволяет проводить быструю и качественную диагностику внутренних органов, сосудов до и после родов.

Сфера применения не ограничивается гинекологией. Imagyn I9 также успешно применяется в кардиологии и неврологии, травматологии и ортопедии, эндокринологии и других областях медицины. Система работает в режимах B/M/Цвет/Цвет M/ЭДАП.

Платформа ZST+ (Технологии зонного сканирования)

Технология визуализации ZST+ за счет революционного метода обработки данных позволяет ускорить диагностику, получать наиболее точные и подробные результаты.

Smart Scene 3D

В системе реализован подход к объемному сканированию в акушерстве на основе адаптивных сценариев. Это позволяет автоматически оценивать характеристики тканей, оптимизировать изображения и получать точные количественные данные.

Функциональные возможности

Перечень из нескольких десятков интеллектуальных функций и протоколов рассчитан на проведение сложных специализированных исследований.
Лишь несколько примеров:

  • Smart-V Trace (Смарт-Ви Трейс) — оценка чувствительности эндометрия;
  • SmartPlanes CNS (СмартПлейнс СиНС) — исследование центральной нервной системы плода;
  • SmartPelvic (Смарт Пелвик) — подробное обследование тазового дна;
  • SmartThyroid (Смарт Цайройд) — диагностика новообразований щитовидной железы по TI-RADS (ТиАй-Рэдс);
  • SmartBreast (Смарт Брест) — исследование новообразований молочной железы по TI-RADS;
  • VolumeCEUS (Вольюм СЬЮС) — объемная визуализация с контрастированием;
  • Echo Boost™ (Эхо Буст) для улучшения отображения структур сердца;
  • iTouch™ (Ай Тач) для автоматической настройки изображений и улучшения детализации;
  • iClear+™ (АйКлиа плюс) для снижения шума и артефактов.

Модель поддерживает функцию HR Flow™ (ЭйчЭр Флоу) для углубленного исследования кровотока, в том числе в самых мелких сосудах. Glazing Flow (Глэзин Флоу) — трехмерная визуализация структур кровотока. Предусмотрены интеллектуальные опции SmartTrace для точной идентификации границ и SmartVolume для расчета объема.

В перечень возможностей входят также обзорное сканирование iScape (Ай Спэйс), расчет AutoEF (АутоИФ), TDI (ТДАЙ), стресс-эхо, нагреватель геля и т.д.

Технологии комфорта

В модели Imagyn I9, как и в любой новой разработке Mindray, реализованы технологии удобства для врача и пациента. Сценарии и стиль обработки изображения можно выбирать и настраивать одним касанием или нажатием кнопки. Конструкция модулей с регулируемым углом наклона и эргономичная панель управления подстраиваются под стиль работы врача и упрощают сканирование.

100% цифровая обработка данных обеспечивает быстрое получение результата высокой точности. Система отлично справляется со своей задачей при работе в потоковом режиме, в условиях крупной клиники с большим количеством пациентов. Но может также использоваться и в условиях небольшого кабинета диагностики.

Преимущества диагностики с Imagyn I9:

  • многообразие датчиков и их продуманное расположение;
  • наличие двух экранов (светодиодного 23,8-дюймов с полноэкранным режимом и сенсорного 15.6 дюймов);
  • умная панель iConsole (айконсол) на гибкой основе;
  • в системе реализованы новейшие технологии Mindray;
  • iLive (айлайв) для полноценной визуализации;
  • рекордное количество специальных функций;
  • аппарат мобилен и может трансформироваться для транспортировки;
  • уровень шума не превышает 26 дБ.

Компания MEDLIGA (МЕДЛИГА) бесплатно доставит УЗ сканер Mindray Imagyn I9 в любой регион. Возможна апробация модели в клинических условиях. Действует официальная гарантия производителя. Предлагаем выгодные программы финансовой рассрочки, лизинга, trade-in. Чтобы узнать цену сканера и купить систему с доставкой по России, позвоните нам или закажите обратный звонок.

* Mindray Imagyn I9 — Майндрей Аймеджен Ай9

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