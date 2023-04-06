Mindray Imagyn I9* - экспертная система для акушерства и гинекологии. Сканер последнего поколения позволяет с высокой скоростью и точностью проводить обследования внутренних органов матери и плода.

Экспертные технологии визуализации в Mindray Imagyn I9

Превосходный уровень визуализации УЗИ аппарат Mindray Imagyn I9 обеспечивает за счет технологической платформы ZST+. Предусмотрен полный программный пакет для обследования женщин и новорожденных. Возможности системы:

рутинные обследования;

профильные сценарии.

Аппарат позволяет проводить быструю и качественную диагностику внутренних органов, сосудов до и после родов.

Сфера применения не ограничивается гинекологией. Imagyn I9 также успешно применяется в кардиологии и неврологии, травматологии и ортопедии, эндокринологии и других областях медицины. Система работает в режимах B/M/Цвет/Цвет M/ЭДАП.

Платформа ZST+ ( Технологии зонного сканирования)

Технология визуализации ZST+ за счет революционного метода обработки данных позволяет ускорить диагностику, получать наиболее точные и подробные результаты.

Smart Scene 3D

В системе реализован подход к объемному сканированию в акушерстве на основе адаптивных сценариев. Это позволяет автоматически оценивать характеристики тканей, оптимизировать изображения и получать точные количественные данные.

Функциональные возможности

Перечень из нескольких десятков интеллектуальных функций и протоколов рассчитан на проведение сложных специализированных исследований.

Лишь несколько примеров:

Smart-V Trace ( Смарт-Ви Трейс) — оценка чувствительности эндометрия;

Смарт-Ви Трейс) — оценка чувствительности эндометрия; SmartPlanes CNS ( СмартПлейнс СиНС) — исследование центральной нервной системы плода;

СмартПлейнс СиНС) — исследование центральной нервной системы плода; SmartPelvic ( Смарт Пелвик) — подробное обследование тазового дна;

Смарт Пелвик) — подробное обследование тазового дна; SmartThyroid ( Смарт Цайройд) — диагностика новообразований щитовидной железы по TI-RADS ( ТиАй-Рэдс);

Смарт Цайройд) — диагностика новообразований щитовидной железы по TI-RADS ТиАй-Рэдс); SmartBreast ( Смарт Брест) — исследование новообразований молочной железы по TI-RADS;

Смарт Брест) — исследование новообразований молочной железы по TI-RADS; VolumeCEUS ( Вольюм СЬЮС) — объемная визуализация с контрастированием;

Вольюм СЬЮС) — объемная визуализация с контрастированием; Echo Boost™ ( Эхо Буст) для улучшения отображения структур сердца;

Эхо Буст) для улучшения отображения структур сердца; iTouch™ ( Ай Тач) для автоматической настройки изображений и улучшения детализации;

Ай Тач) для автоматической настройки изображений и улучшения детализации; iClear+™ ( АйКлиа плюс) для снижения шума и артефактов.

Модель поддерживает функцию HR Flow™ (ЭйчЭр Флоу) для углубленного исследования кровотока, в том числе в самых мелких сосудах. Glazing Flow (Глэзин Флоу) — трехмерная визуализация структур кровотока. Предусмотрены интеллектуальные опции SmartTrace для точной идентификации границ и SmartVolume для расчета объема.

В перечень возможностей входят также обзорное сканирование iScape (Ай Спэйс), расчет AutoEF (АутоИФ), TDI (ТДАЙ), стресс-эхо, нагреватель геля и т.д.

Технологии комфорта

В модели Imagyn I9, как и в любой новой разработке Mindray, реализованы технологии удобства для врача и пациента. Сценарии и стиль обработки изображения можно выбирать и настраивать одним касанием или нажатием кнопки. Конструкция модулей с регулируемым углом наклона и эргономичная панель управления подстраиваются под стиль работы врача и упрощают сканирование.

100% цифровая обработка данных обеспечивает быстрое получение результата высокой точности. Система отлично справляется со своей задачей при работе в потоковом режиме, в условиях крупной клиники с большим количеством пациентов. Но может также использоваться и в условиях небольшого кабинета диагностики.

Преимущества диагностики с Imagyn I9:

многообразие датчиков и их продуманное расположение;

наличие двух экранов ( светодиодного 23,8-дюймов с полноэкранным режимом и сенсорного 15.6 дюймов);

светодиодного 23,8-дюймов с полноэкранным режимом и сенсорного 15.6 дюймов); умная панель iConsole ( айконсол) на гибкой основе;

айконсол) на гибкой основе; в системе реализованы новейшие технологии Mindray;

iLive ( айлайв) для полноценной визуализации;

айлайв) для полноценной визуализации; рекордное количество специальных функций;

аппарат мобилен и может трансформироваться для транспортировки;

уровень шума не превышает 26 дБ.

Компания MEDLIGA (МЕДЛИГА) бесплатно доставит УЗ сканер Mindray Imagyn I9 в любой регион. Возможна апробация модели в клинических условиях. Действует официальная гарантия производителя. Предлагаем выгодные программы финансовой рассрочки, лизинга, trade-in. Чтобы узнать цену сканера и купить систему с доставкой по России, позвоните нам или закажите обратный звонок.

* Mindray Imagyn I9 — Майндрей Аймеджен Ай9

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