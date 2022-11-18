В Алтайском крае открыли эндокринологический амбулаторный центр и совершенствуют помощь больным диабетом

Количество людей, заболевших сахарным диабетом, особенного второго типа, год от года растет не только в Алтайском крае, но и во всей России. Минздрав региона напоминает, что контролировать параметры своего здоровья крайне важно в любом возрасте, это поможет избежать массы заболеваний, в том числе и сахарного диабета. Какую работу ведут в крае по предупреждению диабета, рассказали специалисты.

— Рост числа заболевших диабетом связан с урбанизацией, с образом жизни современного человека, с тем, что становится все больше людей с избыточной массой тела и ожирением, сопровождающимися гипертонией и высоким уровнем холестерина крови, которые являются факторами риска развития заболевания, — говорит главный эндокринолог Минздрава Алтайского края Оксана Заплавнова.

В регионе сахарным диабетом первого и второго типов болеют около ста тысяч взрослых людей и еще более тысячи детей. При этом специалисты отмечают, что эти цифры продолжают расти.

В крае выстроена трех уровневая система оказания медицинской помощи пациентам с этим диагнозом. В ФАПах, амбулаториях, участковых больницах и поликлиниках районных больниц состояние пациентов контролируют фельдшеры, участковые терапевты и педиатры. Эти специалисты могут назначить анализы, подобрать сахароснижающую терапию, скорректировать лечение. При нестабильном состоянии пациента направляют на прием узкого специалиста — эндокринолога, а при ухудшении — госпитализируют в профильные отделения. Например, эндокринология в 5-ой барнаульской больнице собирает на себя самых тяжелых пациентов с сахарным диабетом.

В Диагностическом центре. ДЦАК.

В 2022 году Минздрав региона сделал акцент на диспансерное наблюдение населения, так как чем раньше диагностируют заболевание, тем быстрее и качественнее будет оказана медицинская помощь. Для того чтобы охватить как можно больше людей с разными заболеваниями, минздрав Алтайского края дал поручение всем региональным медорганизациям первого уровня (то есть поликлиникам и поликлиническим отделениям) актуализировать контакты пациентов, которые относятся к ним.

Это важно не только для того, чтобы каждый пациент смог вовремя и в удобное время попасть на прием к врачу, но и как раз для приглашения на диспансерное наблюдение или диспансеризацию, а также для организации профильного врачебного контроля пациентов с отдельными хроническими заболеваниями и диабетом в том числе.

Диагностический центр Фото: Дмитрий Лямзин

По поручению регионального Минздрава с начала этого года в диагностическом центре Алтайского крае создан эндокринологический амбулаторный центр. Это новый Центр, где к обследованию и лечению пациента с сахарным диабетом подходят комплексно. В его структуру входят кабинеты врачей-эндокринологов, кабинет «диабетической стопы», кабинет «диабетической ретинопатии», невролога, кардиолога. На его базе сформирован полный регистр пациентов с сахарным диабетом и другими редкими эндокринными патологиями. Также организована «Школа обучения больных сахарным диабетом» и созданы койки дневного стационара эндокринологического профиля.

Шприц-ручка с инсулином. СС0

При этом врачи отмечают, что в большинстве случаев развития сахарного диабета второго типа можно избежать, соблюдая диету и регулярно посещая медицинскую организацию. Для этого в поликлиниках и поликлинических отделениях региона создана целая сеть профилактических кабинетов, в которых могут провести элементарные обследования. Также в минздраве напоминают, что ежегодно можно бесплатно пройти обследование в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Здесь измерят окружность талии, определят индекса массы тела, измерят уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление, а также проводят компьютеризированную экспресс-оценку сердечно-сосудистой системы. По этим параметрам врачи оценят риск сахарного диабета и дадут рекомендации.