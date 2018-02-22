В Алтайском крае закупили машины для "неотложки" на 17 млн рублей

В Алтайском крае из краевого бюджета выделили более 17 млн рублей на покупку 25 автомобилей "Нива" для службы неотложной медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
21 из 25 новых машин получат детские поликлиники и ЦРБ. Из них пять машин получили медучреждения Барнаула, остальные — Бийск, Рубцовск, Славгород, Алейск, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Первомайский, Тюменцевский, Хабарский, Родинский, Шипуновский, Косихинский, Смоленский, Ключевский, Троицкий, Немецкий национальный районы.
Ключи от автомобилей главам медучреждений 21 февраля вручил губернатор Александр Карлин.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.