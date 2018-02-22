В Алтайском крае закупили машины для "неотложки" на 17 млн рублей

В Алтайском крае из краевого бюджета выделили более 17 млн рублей на покупку 25 автомобилей "Нива" для службы неотложной медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

21 из 25 новых машин получат детские поликлиники и ЦРБ. Из них пять машин получили медучреждения Барнаула, остальные — Бийск, Рубцовск, Славгород, Алейск, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Первомайский, Тюменцевский, Хабарский, Родинский, Шипуновский, Косихинский, Смоленский, Ключевский, Троицкий, Немецкий национальный районы. Ключи от автомобилей главам медучреждений 21 февраля вручил губернатор Александр Карлин.