В 2018 году больницы Алтайского края должны рассчитаться по долгам

Кредиторскую задолженность больниц в Алтайском крае удалось снизить в 2,5 раза – с 860 млн рублей до 375 млн. По данным altapress.ru, об этом шла речь на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС 29 ноября накануне сессии. Позже эту информацию подтвердил депутат Госдумы Николай Герасименко.
В начале 2017 года тема огромной кредиторской задолженности медучреждений края (преимущественно ЦРБ) стала предметом острых дискуссий, в том числе и в краевом парламенте, куда депутаты пригласили министра здравоохранения края Ирину Долгову.
Прокуратура выносила представления районным больницам, чтобы те рассчитались по долгам с поставщиками ресурсов, лекарств и т.д.
По словам Герасименко, реструктуризацией долгов занялись серьезно. По данным altapress.ru ее удалось сократить в 2,5 раза. 14 ЦРБ полностью погасили задолженность, у 45 она еще осталась.
Губернатор Александр Карлин, выступая перед депутатами 30 ноября, сказал, что в следующем году стоит задача и вовсе решить эту проблему.
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