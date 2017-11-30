В 2018 году больницы Алтайского края должны рассчитаться по долгам

В начале 2017 года тема огромной кредиторской задолженности медучреждений края (преимущественно ЦРБ) стала предметом острых дискуссий, в том числе и в краевом парламенте, куда депутаты пригласили министра здравоохранения края Ирину Долгову.

Прокуратура выносила представления районным больницам, чтобы те рассчитались по долгам с поставщиками ресурсов, лекарств и т.д.

По словам Герасименко, реструктуризацией долгов занялись серьезно. По данным altapress.ru ее удалось сократить в 2,5 раза. 14 ЦРБ полностью погасили задолженность, у 45 она еще осталась.

Губернатор Александр Карлин, выступая перед депутатами 30 ноября, сказал, что в следующем году стоит задача и вовсе решить эту проблему.