В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что здоровье человека и продолжительность его существования на 60% зависит от его поведения и образа жизни, а не от качества медицины, пишет ТАСС.
"60% качества здоровья и продолжительности жизни зависят от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет. И такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, пассивное с точки зрения физической активности — это то, что ухудшает здоровье. Даже при наличии хорошей генетики это способствует быстрому развитию заболеваний", — рассказала министр.
По словам Скворцовой, экология влияет на 10-15%, а система здравоохранения, в зависимости от развитости в той или иной стране, вносит вклад от 25% до 40%.
Министр также отметила, что важна и организация возможностей человеку вести здоровый образ жизни, в том числе возможности скидок на здоровое питание, и правильная организация общественного питания. "Самая главная — это профилактическая составляющая в массовом здравоохранении", — добавила министр.
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