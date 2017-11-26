В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека

"60% качества здоровья и продолжительности жизни зависят от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет. И такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, пассивное с точки зрения физической активности — это то, что ухудшает здоровье. Даже при наличии хорошей генетики это способствует быстрому развитию заболеваний", — рассказала министр.

По словам Скворцовой, экология влияет на 10-15%, а система здравоохранения, в зависимости от развитости в той или иной стране, вносит вклад от 25% до 40%.

Министр также отметила, что важна и организация возможностей человеку вести здоровый образ жизни, в том числе возможности скидок на здоровое питание, и правильная организация общественного питания. "Самая главная — это профилактическая составляющая в массовом здравоохранении", — добавила министр.