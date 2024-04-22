В России есть Белокуриха, в Белокурихе есть «Россия»

Санаторий «Россия» давно перестал быть обычной лечебницей. Сегодня это — один из крупнейших санаторно-курортных комплексов, центр спортивных мероприятий и место, где отдохнуть душой и телом может каждый. Итогами и планами поделился директор санатория Федор Елфимов.

Федор Елфимов. Фото предоставлено санаторием «Россия».

Красота Белокурихи — в природе

Санаторий «Россия» — одна из самых известных здравниц не только Алтайского края, но и всей страны. В год здесь отдыхают более 20 тыс. человек.

«В Белокурихе нет межсезонья. У нас яркая зима и замечательное лето», — отмечает Федор Елфимов.

Приезжают сюда люди из разных регионов страны. Больше всего отдыхающих — из Сибирского федерального округа. Столичные гости тоже с удовольствием посещают алтайский курорт, но путь до санатория оказывается для них длиннее — добираться до Белокурихи им приходится либо из аэропорта Барнаула, либо из Горно-Алтайска.

Поэтому туристы устраивают себе полноценное турне по Алтаю, конечная точка которого лежит в Белокурихе. Здесь они отдыхают после насыщенного путешествия.

Таежной заимка «Лесная сказка». Фото предоставлено Санаторием «Россия».

«Хотя путь и занимает достаточно времени, но он того стоит! Места у нас удивительные. Каждый уголок хочется внимательно рассматривать. Наша задача — сделать так, чтобы люди тоже насладились красотой природы. И, приехав один раз, после сказали: «Я хочу вернуться», — рассказывает руководитель здравницы.

Отдохнуть душой и телом

Санаторий «Россия» всегда был известен своей лечебной базой. Здесь применяют более 350 современных методик, позволяющих добиваться высоких результатов лечения и профилактики различных заболеваний.

«Белокуриха славится своей термальной радоновой водой, которая обладает уникальными химическими и лечебными свойствами. Она благотворно влияет на все системы организма. Процедуры с ней всегда востребованы среди наших гостей», — сообщает Федор Елфимов.

Одной из востребованных программ 2023 года стала физическая и психологическая реабилитация военнослужащих, вернувшихся со специальной военной операции.

Искусственные ванны. Фото предоставлено Санаторием «Россия».

«Если раньше Белокуриха считалась возрастным курортом, то сегодня у нас отдыхают и семьи с детьми, и состоятельные бизнесмены, и молодежь. Каждый находит для себя то, что ему необходимо», — подчеркивает директор санатория.

Федор Елфимов отмечает, что это очень хорошая тенденция. Ведь важно не только лечить уже имеющиеся заболевания, но и заниматься их профилактикой. «Как говорит академик Разумов: важно «сохранять здоровье здоровых людей», — отмечает директор.

Помимо насыщенных оздоровительных программ санаторий предлагает разнообразные варианты досуга. На территории комплекса работают рестораны, бильярдный клуб, боулинг, ночной клуб. А также есть спортивные, тренажерные залы и киноконцертный зал, оснащенный современной техникой.

Такой воздух — только здесь

Акционерное общество, основой которого является санаторий «Россия» - это отдельный мир с собственной инфраструктурой. Здесь расположены санаторий премиум-класса, три отеля различной направленности, два загородных комплекса: таежная заимка «Лесная сказка» и «Заимка Лесника», а также туристическая база «Белокуриха».

В прошлом году «Россия» открыла первый пятизвездочный отель Белокурихи «На камушках 5*». Он расположен в живописном месте курорта среди роскошных реликтовых деревьев на берегу быстрой горной реки. По словам директора санатория, такого воздуха, как здесь, больше нигде нет.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено Санаторием «Россия».

Здание отеля — шестиэтажное, всего здесь расположены 34 номера разных категорий — от стандартных до роскошного люкса. К каждому гостю здесь индивидуальный подход. Отличительная черта комплекса — он работает в формате «только для взрослых», то есть не размещает гостей с детьми до 14 лет. Поэтому здесь всегда тихо и спокойно.

Славится санаторий «Россия» своими спортивными объектами. Ежегодно здесь проходят реабилитацию после соревнований, а также готовятся к предстоящим стартам спортсмены национальных сборных.

Фестивальный сезон

Первый крупный сезон 2024 года — горнолыжный — прошел для санатория «Россия» не так насыщенно, как обычно. Все дело в капризной погоде, которая пожалела снега для алтайских гор. По этой причине лыжный сезон на «Лесной сказке» открылся только 23 февраля, а во второй половине марта уже закрылся.

Музыкальный фестиваль «Поющая заимка». Фото предоставлено Санаторием «Россия».

«В следующем году мы хотим прибегнуть к искусственному оснеживанию горнолыжных трасс. Ведь гора у нас замечательная — она способна удивить новичков и удовлетворить самые взыскательные требования профессионалов», — сообщает директор санатория.

В июне планируется музыкальный фестиваль «Поющая заимка», который во второй раз пройдет на территории таежной заимки «Лесная сказка». А в июле — велосипедные гонки.

Контакты для бронирования:

Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, 34

8-800-250-37-70 (звонок по России бесплатный)

8 (385-77) 37-777 (многоканальный)

+7-913-236-2078

www.sanrussia.ru

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