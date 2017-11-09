В России за пять лет число ВИЧ-больных увеличилось на 20%

В России с 2011 года на 20,1% увеличилось число ВИЧ-инфицированных людей. С 2012 по 2017 год появилось почти полмиллиона новых случаев заболевания, причем чаще вирус стал передаваться при гетеросексуальных контактах. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Минздрав.
По данным Роспотребнадзора, на 30 июня 2017 года количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди россиян составило около 1,2 млн человек. Отмечается, что за последние пять лет, с 2012 по 2017 год, в стране появилось 495 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом более 259 тыс. ВИЧ-позитивных людей к 2017 году умерли, пишет издание.
Отмечается, что в 2016 году прирост случаев заболеваемости снизился — лишь 5,3%, тогда как с 2011 по 2015 годы этот показатель составлял по 10% ежегодно. В то же время тенденция 2017 года выглядит устрашающей: только за первые шесть месяцев нынешнего года центры СПИД в российских регионах зафиксировали более 52,7 тыс. новых случаев ВИЧ среди граждан РФ, исключая выявленных анонимно, а также иностранных граждан. Прирост за этот период составил 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Лидерами рейтинга оказались Кемеровская (104 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Иркутская (88 новых случаев) и Свердловская (82 новых случая) области. Общая пораженность ВИЧ-инфекцией (включая и "новых", и "старых" заболевших) по стране, по данным Роспотребнадзора, составляет 618,8 человек на 100 тыс. населения. Из них только 75% состоят на диспансерном учете.
По сведениям Роспотребнадзора, за последние два года существенно выросла роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции: 50,3% заболевших заражались при гетеросексуальных контактах, 1,9% — при гомосексуальных контактах, 46,6% — при употреблении наркотиков инъекционным путем.
Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академик РАН Вадим Покровский считает, что повода для оптимизма в отношении этой болезни нет. Он отметил, что сейчас ситуация в России в области борьбы с ВИЧ сильно деградировала по сравнению с рядом развитых стран. По его словам, в целом в РФ насчитывается примерно столько же заболевших, сколько во всех странах Европы вместе взятых. Однако совокупное население в государствах Старого света больше, чем в России, а значит, ситуация в РФ хуже.
Почти половина новых случаев — это люди, которые не являют гомосексуалами и не употребляют наркотики. И больше всего таких фактов заболевания наблюдается у людей в возрасте от 25 до 30 лет.
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