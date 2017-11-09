В России за пять лет число ВИЧ-больных увеличилось на 20%

По данным Роспотребнадзора, на 30 июня 2017 года количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди россиян составило около 1,2 млн человек. Отмечается, что за последние пять лет, с 2012 по 2017 год, в стране появилось 495 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом более 259 тыс. ВИЧ-позитивных людей к 2017 году умерли, пишет издание.

Отмечается, что в 2016 году прирост случаев заболеваемости снизился — лишь 5,3%, тогда как с 2011 по 2015 годы этот показатель составлял по 10% ежегодно. В то же время тенденция 2017 года выглядит устрашающей: только за первые шесть месяцев нынешнего года центры СПИД в российских регионах зафиксировали более 52,7 тыс. новых случаев ВИЧ среди граждан РФ, исключая выявленных анонимно, а также иностранных граждан. Прирост за этот период составил 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Лидерами рейтинга оказались Кемеровская (104 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Иркутская (88 новых случаев) и Свердловская (82 новых случая) области. Общая пораженность ВИЧ-инфекцией (включая и "новых", и "старых" заболевших) по стране, по данным Роспотребнадзора, составляет 618,8 человек на 100 тыс. населения. Из них только 75% состоят на диспансерном учете.

По сведениям Роспотребнадзора, за последние два года существенно выросла роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции: 50,3% заболевших заражались при гетеросексуальных контактах, 1,9% — при гомосексуальных контактах, 46,6% — при употреблении наркотиков инъекционным путем.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академик РАН Вадим Покровский считает, что повода для оптимизма в отношении этой болезни нет. Он отметил, что сейчас ситуация в России в области борьбы с ВИЧ сильно деградировала по сравнению с рядом развитых стран. По его словам, в целом в РФ насчитывается примерно столько же заболевших, сколько во всех странах Европы вместе взятых. Однако совокупное население в государствах Старого света больше, чем в России, а значит, ситуация в РФ хуже.

Почти половина новых случаев — это люди, которые не являют гомосексуалами и не употребляют наркотики. И больше всего таких фактов заболевания наблюдается у людей в возрасте от 25 до 30 лет.