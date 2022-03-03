В самую точку. Барнаульский рефлексотерапевт рассказал, как «иголки» лечат ковид и хондроз

Иглоукалывание, прикладывание растений и камней к больным местам кажется чем-то мистическим. Однако рефлексотерапия, рожденная где-то в глубинах Китая, а по другим мнениям — в Юго-Восточной Азии задолго до нашей эры, имеет под собой вполне научное объяснение. Какие болезни может вылечить втыкание иголок в тело, как «работают» биологически активные точки человека и почему полезно ходить по морскому берегу, рассказал рефлексотерапевт Диагностического центра Алтайского края Борис Рожков.

Грыжи и ковид

— В каких областях применяется рефлексотерапия и что можно вылечить с ее помощью?

— Все знают в основном, что рефлексотерапия — это иголки, но сюда входят несколько вариантов: воздействие камнями (стоун-терапия), магнитными полями, лазером, специальными сигарами, скрученными из целебных трав, семенами растений, металлическими пластинами или шариками.

Это воздействие на биологически акивные точки для нормализации работы тех или иных органов. Всего официально известно больше 3000 таких точек. У рефлексотерапевтов есть определенная специализация на нескольких зонах. Например, я работаю с позвоночником — остеохондрозами, грыжами, артрозами, а также гипо- и гипертонией, частично с заболеваниями сердца.

Сейчас рефлексотерапия активно применяется в работе с постковидным синдромом, когда есть подъем температуры, головные боли и головокружение, ухудшение памяти, аритмии и высокое давление, боли в суставах, а иногда — снижение зрения и выпадение волос.

Некоторым пациентам противопоказаны определенные лекарства, для них рефлексотерапия — это выход.

Рефлексотерапия. Диагностический центр.

— У этого метода есть противопоказания?

— Да, как и в других областях медицины. Это острые инфекционные заболевания и температура (после ОРВИ лучше подождать две-три недели), болезни кожи (например, некоторые формы псориаза), практически вся онкология и частично — доброкачественные опухоли, тяжелые психические отклонения, кахексия (экстремально низкий вес).

Есть и возрастной ценз. Рефлексотерапия нежелательна младенцам до полугода, а после 80 лет может просто не помочь.

Нервный пучок

— Что такое биологически активная точка с медицинской точки зрения?

— По последним научным данным, это скопление нервных окончаний, нервных клеток и сосудистых пучков, здесь идет усиленное обращение крови и лимфы, обменные процессы особенно активны.

Точки связаны каналами с определенными органами. Есть каналы, которые связывают несколько органов сразу. Точки есть в разных местах: на руках, ногах, на лице. На ушной раковине их более 200 — высокая концентрация.

Надо сказать, биологически активные точки могут располагаться очень далеко от того органа, на который мы собираемся воздействовать. Например, через уши мы можем лечить гипертонию и сердце, создавать противовоспалительный и обезболивающий эффект, здесь же лечится поясничная грыжа. Воздействовать на легкие мы можем через пальцы рук, а снять головную боль — через большой палец ноги.

Рефлексотерапевт Борис Рожков. Диагностический центр.

— Врачи часто подчеркивают важность здоровья стоп. Например , терапевты говорят , что нельзя простужать ноги. Что об этой части тела думает рефлексотерапия?

— Ноги — это действительно проекция всего нашего тела, как и руки. Там есть точки, отвечающие за почти все органы. Поэтому как рефлексотерапевт советую летом при всякой возможности ходить босиком. Конечно, не по асфальту, а по теплой земле, по мелкому песку и гальке.

Таким образом вы делаете массаж биологически активных точек, нормализуя работу печени, легких, сердца и других внутренних органов. Также можно без всяких таблеток снизить давление, гипертоникам очень помогает.

Ноги. Стопы. pixabay.com

Импульсы и органы

— Каков принцип действия рефлексотерапии?

— Постоянное раздражение биологически активной точки улучшает иннервацию, то есть проводимость электроимпульса по нервам. Эти импульсы идут в головной мозг, который понимает, что раздражается сейчас, например, канал надпочечников, и дает «команду» восстановить нормальную работу этого органа. Количество определенных гормонов снижается, а низкое давление приходит в норму.

Есть тормозящий и гармонизрующий методы. Первый хорош, например, при повышенном давлении, то есть, если мы хотим блокировать какие-то процессы. Второй — напротив — нужен для стимуляции защитных сил организма.

Причем, стимуляция не означает, что мы подстегиваем какой-то орган, как загнанную лошадь, чтобы она работала через силу. Рефлексотерапия как раз выгодно отличается тем, что мы перераспределяем защитные силы — блокируем одни каналы и открываем другие.

По теории китайцев, эти защитные силы называются энергией чи или ци, у каждого человека есть определенный запас жизненных сил. Но у многих людей есть врожденные блоки, где эта энергия тормозится. Отсюда все хронические заболевания. Грубо говоря, рефлексотерапевт может перераспределить эту энергию так, чтобы она поступала именно в «больное» место.

Рефлексотерапия. Диагностический центр.

Дурная кровь

— Что человек чувствует на физическом уровне?

— Мы называем это предощущения. Может быть ломота, распирание, тепло, «мурашки». Но иногда пациент может вовсе ничего не ощущать.

— Это вовсе бескровная процедура?

— Иногда бывают капельки крови, мы же все-таки с помощью иглы повреждаем кожные покровы. Есть метод, кода в биологически активные точки ставят специальную трехгранную иглу, чтобы «вызвать» несколько капель крови, а потом на это место ставят вакуумную банку. Это тоже рефлексотерапия. Бабушки раньше про такое говорили: «Чтобы дурная кровь ушла».

Такой метод сродни пиявкам, их тоже используют в рефлексотерапии.

Кровь на пальце. СС0

— Как долго нужно лечиться?

— В острых состояниях помогают один-два сеанса. При гармонизрующей терапии назначают срок в две-три недели. Есть иглы пролонгированного действия. Например, мы ставим их в ухо, и человек «носит» их пять-семь дней. Эффект очень хороший при гипертонии, грыжах или для снижения веса.

Надавил не туда

— Китайская медицина — модное увлечение. Что скажете людям , которые начитались про активные точки и занимаются самолечением с помощью рефлексотерапии?

— Есть знаменитый точечный массаж шиатцу. Как и иглорефлексотерапией, им может заниматься только специальный врач — человек, имеющий высшее медицинское образование. Самолечение тут, как и в других областях медицины, недопустимо.

Например, есть точка между большим и указательным пальцем руки, надавливание помогает от головной боли. Но неспециалист не может сказать, как поведет себя организм. Кому-то поможет, а кому-то может и навредить. Все знают, что эта точка есть, но не все знают, что она парная — на второй руке она тоже имеется. Так что самостоятельно воздействовать на обе не получится. Всего в организме 14 таких парных каналов, и самолечение тут бесполезно и даже опасно.

Руки. Открытые источники в Интернете

Бывает так, что при сбое в одном органе сразу дают сбой и другие. Например, человек страдает запором, пища недостаточно хорошо переваривается, идет отравление — интоксикация, человек чувствует слабость, постоянно устает, а значит, нагружается сердечно-сосудистая система. Дает о себе знать печень, поскольку не может переработать продукты отравления.

Допустим, пациент знает несколько биологически активных точек, связанных с печенью. Он их и «тыкает», и ему даже становится легче на день-два, но потом снова хуже, потому что проблема-то вообще в другом месте — в кишечнике.

Биологические точки могут в течение суток смещаться в разные стороны на один-два сантиметра. Вот еще почему нельзя заниматься самолечением: можно просто надавить не туда.

В рефлексотерапии масса нюансов, тактика зависит от сопутствующих заболеваний, от комплекции человека и еще много от чего — вплоть до того, что мы работаем согласно фазам Луны, временам суток и временам года, которых на самом деле больше, чем четыре.

Мы знаем, что Луна способна влиять на приливы и отливы в крупных акваториях. Но человек больше чем наполовину состоит из воды и тоже подвержен такому влиянию. Возьмем ту же гипертонию. Ее лучше лечить на убывающей Луне. Это будет эффективнее, чем в другую часть цикла.

Луна CC0

Измерить напряжение

— Для многих такое врачевание похоже на шарлатанство.

— Раньше действительно так считали, поскольку у нас не было никаких подтверждений существования энергетических потоков в организме. Сейчас и теоретически, и практически эффективность такого лечения доказана.

Вообще, первое упоминание о рефлексотерапии было в V веке до нашей эры, и только в XVII веке в Европе попытались это как-то научно обосновать. Получилось только в XX веке. То есть эффект все видели, но объяснить его не могли. Не было ни знаний, ни инструментов.

Например, в Древнем Китае врачам под угрозой смертной казни запрещено было раздевать людей на приеме, так что все болезни они должны быть диагностировать по «отрытым окнам», то есть по лицу, языку, ушам, глазам, цвету кожи — по всему, что не спрятано под одеждой. Доктора даже анатомии не знали.

Сейчас у рефлексотерапевтов есть специальные зонды, щупы, которыми можно искать биологические точки на теле, в них другая кожная проводимость. Врач водит таким зондом в районе скопления нервных окончаний и измеряет силу импульсов. Так можно с миллиметровой точностью определить точку для иглы.

Китай. CC0

— Как понять , что врач-рефлексотерапевт действительно поможет?

— Не обязательно, но желательно, чтобы врач не просто закончил медицинский вуз, лечебный или педиатрический факультет, но и получил специализацию по неврологии и рефлексотерапии. На руках у такого доктора должен быть соответствующий сертификат.

Хороший врач, если через два-три сеанса не увидит прогресса, не станет продолжать и отправит пациента к более опытному коллеге. Никому не должно быть зазорно спросить у других врачей совета. Рефлексотерапевтов много, но тех, кто занимается этим уже долгое время и ежедневно, по пальцам двух рук можно пересчитать.