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Здоровье

Вице-премьер заявила, что коллективный иммунитет в России превысил 61%

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг отметки 61,1%.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
kremlin.ru

За последние четыре дня он вырос на 0,7%. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Голикова назвала этот уровень недостаточным для того, «чтобы безопасно себя чувствовать».

«Мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — сказала вице-премьер.

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составляет 59,4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 23 декабря. В проценты входят как вакцинированные от ковида, так и переболевшие коронавирусной инфекцией.

Президент РФ заявил, что уровень коллективного иммунитета в России необходимо довести до 90%, пишет bfm.ru. По словам Владимира Путина, «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов».

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