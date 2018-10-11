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Власти прокомментировали проблему со строительством медпунктов в селах Алтайского края

До конца 2018 года модульные и каркасные конструкции для фельдшерско-акушерских пунктов будут поставлены в Алтайский край, строительство завершится в срок, сообщили altapress.ru в Минтрансе региона. Ранее местное отделение ОНФ сообщало, что региональные власти до сих пор не завершили проведение конкурсных процедур.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

В Минстройтрансе говорят, что 12 модульных и каркасных ФАПов возведут в срок. На приобретение шести модульных ФАПов в Топчихинском, Чарышском, Алтайском и Павловском районах из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей.

Список районов, а также типы ФАПов Минздрав края утвердил 20 июля 2018 года. 2,5 месяца шли работы по определению и межеванию земельных участков, топосъемка и получение градостроительных планов земельных участков.

В начале октября по всем объектам появились положительные заключения проверки достоверности сметной стоимости. Сейчас проводятся необходимые конкурсные процедуры, говорится в сообщении Минстройтранса.

Еще 7,5 млн рублей пришли из федерального бюджета на строительство каркасных ФАПов в Завьяловском, Залесовском, Заринском, Красногорском, Славгородском и Ключевском районах в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

По трем объектам работы идут в соответствии с графиками, еще по трем проводятся повторные конкурсные процедуры. Контракты планируется заключить до 1 ноября. Срок исполнения — конец года.

Александр Котельник,
начальник Единого стройзаказчика Алтайского края:

Главным условием предоставления федеральных субсидий является их своевременное и целевое использование. В установленные сроки мы укладываемся, до конца года модульные конструкции будут поставлены в Алтайский край, после чего начнется их сбор и благоустройство территории. Аналогичные условия будут соблюдены и по каркасным объектам.

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