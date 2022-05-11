Впервые с начала пандемии японцам разрешили снять маски на улицах

Мацуно отметил — такая формулировка не равноценна прямому указанию на необязательность ношения защитных масок.
Строгий масочный режим сохраняется в транспорте, общественных местах, магазинах и на рабочем месте.
Предполагается, что мера связана с грядущей жаркой погодой — в ряде городов температура воздуха в конце весны и летом достигает +40°С, и ношение маски может спровоцировать тепловой удар, пишет Газета.Ru.
Накануне Япония подтвердила 42 160 новых случаев заболевания COVID-19, что примерно на 11 000 больше, чем неделей ранее.
В феврале надевать маски двухлетним детям предложил японский минздрав.