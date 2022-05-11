11 мая
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Здоровье

Впервые с начала пандемии японцам разрешили снять маски на улицах

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что при достаточном расстоянии между людьми «вне помещений маски не являются во что бы то ни стало обязательными», пишет РИА «Новости».

Япония.
Япония.
CC0

Мацуно отметил — такая формулировка не равноценна прямому указанию на необязательность ношения защитных масок.

Строгий масочный режим сохраняется в транспорте, общественных местах, магазинах и на рабочем месте.

Предполагается, что мера связана с грядущей жаркой погодой — в ряде городов температура воздуха в конце весны и летом достигает +40°С, и ношение маски может спровоцировать тепловой удар, пишет Газета.Ru.

Накануне Япония подтвердила 42 160 новых случаев заболевания COVID-19, что примерно на 11 000 больше, чем неделей ранее.

В феврале надевать маски двухлетним детям предложил японский минздрав.

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