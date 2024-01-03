3 января
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Здоровье

Врач объяснила, чем опасно для детей и взрослых конфетное обжорство

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», сколько сахара можно съедать детям и перевела это на конфеты. Кроме того, эксперт уточнила, кому сладкое вообще противопоказано.

Конфеты "Птичье молоко".
Конфеты "Птичье молоко".
2gis.ru/barnaul

Эксперт отметила, что в 100 граммах конфет в среднем содержится 70 грамм сахара. Это значит, что две-три конфеты в день не причинят вреда здоровью. Однако есть важный нюанс: детям до двух лет медики рекомендуют не давать сладости вообще.

Также Кашух отметила, что дело не только в объеме сладостей, но и в их качестве.

«Вред причиняет не любой сахар сам по себе. Природный сахар присутствует во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени… Попадая в организм с едой, глюкоза из кишечника всасывается в кровь, а далее при помощи гормона инсулина проникает в клетки. И уже там в процессе распада глюкозы образуются молекулы АТФ — нечто вроде батарейки, питающей энергией все ткани и органы, в частности, мозг», — пояснила Кашух.

Ограничивать нужно потребление именно добавленного сахара, который в большом количестве кладут в выпечку, конфеты и другие разнообразные десерты, отметила врач.

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