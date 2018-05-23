Врачи: до 25% россиян страдают психическими расстройствами

От 20% до 25% жителей страны страдают той или иной формой психопатии, считает заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

Самыми распространенными проблемами стали тревожно-депрессивные расстройства, рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк. Однако он сетует, что россияне привыкли переносить такие проблемы "на ногах" и не обращаться к специалистам.

"А дальше — кому как повезет. Иногда расстройства проходят сами, иногда приобретают хроническое течение, а иногда утяжеляются и довольно серьезно влияют на качество жизни человека", — говорит Шмилович.

Самый редкий диагноз — "шизофрения". Ей страдает примерно 1% россиян.