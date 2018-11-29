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Здоровье
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Врачи проглотили головы игрушечных человечков Lego

Шестеро врачей «отобедали» головами пластмассовых человечков, чтобы проверить, безопасны ли эти игрушки для детей, пишет «Росбалт».

LEGO.
LEGO.
activainternet.es

Врачи дождались, когда детали вышли естественным путем. В процессе эксперимента выяснилось, что вывод деталей конструктора из организма занимает от суток до трех. При этом никаких неприятных ощущений участники опыта не испытали.

Медики пришли к выводу, что кишечник ребенка способен справиться с проглоченными игрушками. Однако у одного врача голова одного из человечков по непонятной причине исчезла.

Медики также напомнили, что в случае, если ребенок проглотил что-то острое или жалуется на боль в животе, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Эксперимент провели шесть педиатров в Австралии и Великобритании.

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