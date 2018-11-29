Врачи проглотили головы игрушечных человечков Lego

Врачи дождались, когда детали вышли естественным путем. В процессе эксперимента выяснилось, что вывод деталей конструктора из организма занимает от суток до трех. При этом никаких неприятных ощущений участники опыта не испытали.
Медики пришли к выводу, что кишечник ребенка способен справиться с проглоченными игрушками. Однако у одного врача голова одного из человечков по непонятной причине исчезла.
Медики также напомнили, что в случае, если ребенок проглотил что-то острое или жалуется на боль в животе, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Эксперимент провели шесть педиатров в Австралии и Великобритании.