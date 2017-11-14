Вши атаковали детей: в алтайской школе произошла вспышка педикулёза

В Майминском районе Республики Алтай зафиксирована вспышка педикулеза в школе села Подгорное, что находится на границе с Алтайским краем, недалеко от сел Ая и Платово. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в Подгорном вши выявили у 14 школьников.
Еще в сентябре этого года в Майминском районе проходил месячник по борьбе с чесоткой и педикулезом, и школьные фельдшеры отчитались о том, что вшей у детей во всем районе не обнаружено, кроме нескольких случаев в Кызыл-Озеке. Так как 14 больных — это очень существенное количество, в Роспотребнадзоре считают, что за короткое время набрать столько ребят с педикулезом невозможно. Поэтому в ведомстве заявляют, что эти школьники были пропущены во время осмотра в сентябре.
После выявления вспышки педикулеза в Подгорном специалисты Роспотребнадзора провели в местной школе опрос. Оказалось, что родители заболевших детей поступают неверно, леча только того ребенка, у которого обнаружены вши. Как рекомендуют в ведомстве, нужно лечить всех членов семьи.
Как лечить от педикулеза
В аптеках можно купить шампунь "Веда" (его достаточно для одной обработки всей семьи), "ФулМаркс", "Педилен", "Пара плюс", "Медифокс", "Бензилбензоат". Действуем по инструкции к препарату.
Обычно средства наносят в достаточном количестве на волосы и кожу, можно втирать в корни волос. Поверхность головы должна выглядеть "густо покрытой кремом". Препарат оставляют на 10–40 мин, в зависимости от лекарственной формы и инструкции. Голову нужно покрыть косынкой, полиэтиленом. Затем тщательно смывают теплой проточной водой с обычным шампунем.
После того, как препарат смыт, рекомендуется прополоскать волосы 5% раствором уксуса и выдержать 30 минут. Снова вымыть голову шампунем, хорошо прополоскать волосы в проточной воде, а затем гребнем вычесать гниды и мертвых вшей.
Совет от управления Роспотребнадзора по республике Алтай: "Обзаводитесь специальным частым гребнем. Только вычесывание и личное рукопашное истребление даст результат. При необходимости эту процедуру повторяют через 7 дней. Проявите особое усердие в борьбе с гнидами: одна упущенная – и всё пошло по новой! Кто гнид будет давить, помните: при раздавливании живой гниды ногтями она щёлкает".
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