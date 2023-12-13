«Забота о здоровье людей — наша главная цель!» Компания «Б. Браун» помогает жителям Алтайского края с болезнью почек уже почти 10 лет

Хроническая болезнь почек серьезно меняет жизнь человека. Однако современная диализная терапия способна продлить жизнь пациента на многие годы, а также дает возможность социальной и трудовой реабилитации. В Алтайском крае ее проводят в сети диализных центров компании «Б. Браун». Представитель компании Елена Драганик рассказала, как компания оказывает качественную медицинскую помощь на протяжении уже почти 10 лет в Алтайском крае.

Замена настоящей почки

— Елена Олеговна, расскажите, что такое гемодиализ?

— Гемодиализ — это метод заместительной почечной терапии, который удаляет из организма пациента продукты жизнедеятельности, когда собственные почки человека утрачивают свою функцию и перестают обеспечивать жизнь человека. Это одна из разновидностей внепочечного очищения крови с использованием аппарата «искусственная почка».

— Скольким людям в России требуется «искусственная почка»?

— В России более 50 тыс. человек получают заместительную почечную терапию. Из них около 7,5 тыс. пациентов получают лечение в 85 диализных центрах компании «Б. Браун».

В Алтайском крае, с момента открытия первого диализного центра «Б. Браун» в 2014 году, все жители региона обеспечены заместительной почечной терапией. Для пациентов лечение абсолютно бесплатно, оплата компании «Б. Браун» происходит из фонда ОМС региона по единому тарифу, такому же, как и для бюджетных организаций здравоохранения.

Драганик Елена Олеговна. Фото: Дмитрий Лямзин.

— Компания «Б. Браун» предоставляет только услуги гемодиализа?

— Действительно, в Алтайском крае большинство жителей знает нашу компанию по наименованию сети диализных центров. Но на самом деле сфера деятельности «Б. Браун» в медицине значительно шире.

На сегодняшний день, за свою более чем 180- летнюю историю компания выросла в транснациональную корпорацию, которая производит продукцию практически для всех областей медицины: оборудование, инструментарий, инфузионные растворы, средства для реабилитации, лечебное питание и многое-многое другое — более 30 тыс. наименований продукции для здравоохранения.

С 2008 года компания «Б. Браун» запустила фармацевтическое производство европейского уровня в России, в Тверской области. Завод «Гематек» выпускает инфузионные и плазмозамещающие растворы и средства для реабилитации. Сырье, материалы и технология производства в полной мере соответствуют российским и международным стандартам.

— Как развивалась помощь пациентам с почечной недостаточностью в Алтайском крае?

— Алтайский край был одним из первых регионов, стоявших у истоков диализа. На Алтае основоположником гемодиализа стал Иосиф Наумович Шойхет, которого без преувеличения можно назвать легендой отечественной медицины. В далеком 1966 году он провел в крае первый гемодиализ, а 1 ноября 1988 года, 35 лет назад, он провел первую в Сибири трансплантацию почки.

Сейчас диализную терапию в крае оказывают государственные и частные центры. Наше оборудование установлено практически во всех государственных отделениях диализа Алтайского края. Кроме того, компания обеспечивает техническое сопровождение оборудования и поставляет расходные материалы собственного производства в медицинские учреждения здравоохранения региона.

ОП Барнаул, общее фото сотрудников в диализном зале. Фото: Дмитрий Лямзин.

С заботой о людях

— Как вы выстраиваете отношения с пациентом?

— Для компании «Б. Браун» человек всегда стоит на первом месте. Наши врачи — это люди, одержимые своим делом. Они постоянно ищут новые эффективные решения для помощи наиболее уязвимым группам пациентов.

Более того, центры нашей компании оказывают пациентам не только медицинскую, но и эмоциональную поддержку, чтобы их жизнь была счастливее, легче и существенно дольше. В диализных центрах «Б. Браун» бесплатную консультативную помощь оказывает медицинский психолог, к которому со своими проблемами могут обратиться пациенты, их родственники и сотрудники компании.

Также наша компания на регулярной основе проводит опросы об удовлетворенности пациентов. Ведь наша задача — повысить качество жизни людей!

— А может ли человек путешествовать, несмотря на то, что ему все время требуется помощь врачей?

— На сегодняшний день уровень и качество диализной терапии таковы, что пациент имеет возможность диализного туризма. Огромный выбор центров «Б. Браун» по всей России, работающих в системе ОМС, предоставляет пациентам возможность свободно путешествовать, ездить в командировки и при этом получать качественную медицинскую помощь, находясь вдали от дома. Особенное значение имеет распространение центров диализа «Б. Браун» в традиционных здравницах Юга России.

— Где в Алтайском крае расположены диализные центры?

— В своей работе компания руководствуется принципом приближения диализной помощи к месту проживания пациента. На сегодняшний день в Алтайском крае работают три центра компании «Б. Браун». Два из них находятся в Индустриальном и Центральном районах Барнаула и оказывают помощь более чем 170 пациентам. Третий открыт в Рубцовске и помогает более 70 пациентам на постоянной основе, а также ведет амбулаторный прием по полису ОМС жителей Алтайского края.

Вопреки всем трудностям

— Как компания работает над качеством медицинского обслуживания?

— Сотрудники компании «Б. Браун» руководствуются философией Sharing Expertise (делиться опытом). Мы непрерывно работаем над созданием эффективных решений через конструктивный диалог с нашими клиентами и партнерами ради защиты здоровья и улучшения жизни людей.

Диализные центры «Б. Браун» оснащены медицинским оборудованием и расходными материалами исключительно собственного производства, что позволяет нам неуклонно совершенствовать лечебный процесс и повышать безопасность пациентов, врачей и медицинского персонала.

Также «Б. Браун» постоянно инвестирует в расширение производственных мощностей, что дает нам возможность оставаться надежными поставщиками для наших клиентов и пациентов в долгосрочной перспективе.

— Как сказалась пандемия коронавируса на вашей компании?

— В нелегкое время, когда весь мир столкнулся с эпидемией COVID-19, наша компания как крупнейший поставщик для здравоохранения полностью осознавала ту меру ответственности, которая лежит на ней. Компания передавала диализные аппараты в безвозмездное пользование в реанимационные отделения ковидных госпиталей для спасения жизней пациентов. В Алтайском крае мы передавали аппараты «искусственная почка» в ковидный госпиталь городской больницы №5.

Также диализный центр «Б. Браун» на полтора года принял на себя лечение пациентов с хронической почечной недостаточностью из отделения диализа Новоалтайской городской больницы, когда ковидный госпиталь был развернут на базе этого медучреждения.

— Повлияла ли геополитическая обстановка на работу центров?

— Несмотря на сегодняшнюю тяжелую геополитическую ситуацию, безусловным приоритетом компании остается обеспечение диализных отделений лечебных учреждений и диализных центров компании «Б. Браун» необходимым оборудованием, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами, а также качественное оказание медицинской помощи гражданам, страдающим почечной недостаточностью.

«Б. Браун» неукоснительно следует своему принципу: «Мы оберегаем и сохраняем здоровье людей во всем мире. Забота о здоровье людей — наша главная цель!».

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