Женщина, а не посудомойка. Как в Барнауле психологи помогают слабому полу обрести силу с помощью карт и песка

Самый популярный совет сегодня звучит так: «Полюби себя!». Но как можно полюбить того, кого не знаешь? Психологи барнаульского кризисного центра для женщин работают с несчастными клиентками при помощи карт и коробов с песком. Как новаторские методы позволяют «выпрыгнуть» из депрессии и решить проблемы в себе — попробовал в том числе и корреспондент altapress.ru.

Работа с метафорическими картами

Одним из интересных и необычных методов терапии является работа с метафорическими ассоциативными картами. Метафора — способность человека мыслить и выражаться с помощью сравнений. Таким образом, одни понятия внутреннего и внешнего мира проще объяснить с помощью с других.

Анна Елисеева,

психолог:

Метафоричные ассоциативные карты — это психологические картинки, на которых изображено нечто размытое. Человек, глядя на них, может спроецировать именно то, что сейчас актуально в его состоянии, в его истории. То, что сейчас волнует и беспокоит.

Психолог может работать с женщинами как индивидуально, так и в группах. Человек выбирает картинку, согласно инструкции упражнения, которую предлагает ведущий специалист.

Анна Елисеева,

психолог:

Сама по себе картинка не работает. Это не какая-то гадальная карта, как многие думают. Человек просто смотрит на нее, а психолог уже задает наводящие вопросы о том, что клиент видит, чувствует, и как это похоже на него. То, чего нет во внутреннем мире человека, он никогда не сможет рассказать.

Психолог Анна Елисеева. Анна Зайкова.

Но зачем придумали карты, если можно напрямую спросить о состоянии клиента? На самом деле раскрыть свою проблему не так просто, тем более постороннему, утверждает психолог. Про картинку же рассказывать безопаснее, потому что человек говорит не про себя, а про то, что видит.

Подобные карты используются не на каждой консультации. Они выступают помощником психолога и служат для достижения какой-либо цели. К ним прибегают в том случае, если человеку сложно продолжить разговор или он не знает, что ответить на поставленные вопросы.

Анна Елисеева,

психолог:

Люди приходят за помощью в разных ситуациях: утрата, низкая самооценка, проблемы в отношениях или же просто какой-то случай, который сложно пережить. Это как попасть на прием к врачу и сказать: «Помогите!» Затем доктор самостоятельно выбирает инструмент, с которым будет работать. Также и у нас.

В распоряжении кризисного центра имеется большое количество колод метафорических ассоциативных карт. На консультации психолог, проведя небольшую ознакомительную беседу, сам выбирает, какая из них подойдет для проработки того или иного запроса.

Метафорические ассоциативные карты. Анна Зайкова.

Анна Елисеева,

психолог:

Когда я решаю, что в консультации буду использовать метафорические карты, сначала спрашиваю, знаком ли человек с этим инструментом. Потом немного рассказываю о нем, даю карты в руки, предлагаю посмотреть на все изображения, выбрать понравившиеся (если это предполагает инструкция) и начинаю разговор.

Какие существуют колоды

Специальных колод метафорических карт существует много. Они делятся на классические и авторские.

Анна Елисеева,

психолог:

Я не очень люблю классические колоды. Они слишком размыты и достаточно жестокие. На них изображены и кровь, и убийства, и насилие, и сексуальные откровения. Мне больше нравятся современные авторские колоды, которые создают психологи совместно с художниками.

Метафорические ассоциативные карты. Анна Зайкова. Метафорические ассоциативные карты. Анна Зайкова. Метафорические ассоциативные карты. Анна Зайкова.

Метафорические карты бывают универсальные, с их помощью можно поговорить с любым человеком на любую тему. А также есть специализированные колоды, созданные для решения определенных проблем. Например, «Личные границы» — для проработки отношений с другими, «Проститься, чтобы жить» — для работы с утратой.

Колоды бывают детские, женские, мужские, портретные и абстрактные. С помощью последних у человека появляется больше возможностей наложить свою проекцию на определенную картинку. Какой колодой воспользоваться, решает ведущий психолог по запросу клиента. Все зависит от того, что ему хочется, и с чем он пришел.

Услуги психолога в кризисном центре для женщин предоставляются бесплатно. Достаточно только предварительно записаться в регистратуре на консультацию и прийти в назначенный день со своими документами — паспортом и СНИЛСом.

Опробовано на себе

Для того чтобы убедиться в действенности работы психолога с помощью метафорических карт, я провела эксперимент на себе.

Кризисный центр для женщин в Барнауле. Анна Зайкова.

Анна предложила мне одну из колод, попросила наугад вытянуть оттуда две карты, взглянуть на них и выбрать ту, которая вызывает больше эмоций. На «моей» картинке была изображена летняя поляна, на которой лежали три ребенка, смотрящие на небо.

На ней я не увидела счастливые моменты и беззаботное детство в жизни этих ребятишек, а рассмотрела горе и утрату.

Этот эксперимент вызвал бурю эмоций. Психологу даже пришлось приостановить его из-за наплыва моих чувств.

Песочная терапия

Еще один популярный метод в работе психологов — песочная терапия. В кризисном центре ею занимается Татьяна Кудинова.

Метод песочной терапии относится к арт-методам. Его применяют как с детьми от двух лет, так и со взрослыми.

Песочная терапия в барнаульском Кризисном центре для женщин. Анна Зайкова. Песочная терапия в барнаульском Кризисном центре для женщин. Анна Зайкова. Песочная терапия в барнаульском Кризисном центре для женщин. Анна Зайкова.

В работе используется короб с песком, который сделан из натурального дерева и имеет определенные размеры. Его цвет снаружи естественный природный, а внутри голубой — создает имитацию воздуха и воды.

Ребенок в ходе консультации использует сам песок, а также воду и различные фигурки.

Татьяна Кудинова,

психолог:

Сам по себе песок — уже психотерапевтический материал. Деткам после какого-либо совершенного над ними насилия очень сложно говорить, поэтому разговор с строится с помощью песка. Дети могут перемещать его, сгребать, оставлять отпечатки, добавлять воду и так далее.

После того как Татьяна понимает, что контакт с ребенком установлен и ему безопасно в этом пространстве, она предлагает добавлять к песку фигурки. Их в кабинете сотни. Это сакральные предметы, люди, божества, монстры, морские жители, животные и многое другое. Ребенок с их помощью переносит во внешний мир процесс своего внутреннего.

Песочная терапия в барнаульском Кризисном центре для женщин. Анна Зайкова. Песочная терапия в барнаульском Кризисном центре для женщин. Анна Зайкова. Песочная терапия в барнаульском Кризисном центре для женщин. Анна Зайкова.

Психолог на занятии просит малыша построить собственный мир. После чего он начинает искать образы себя и окружения. А специалист в этот момент проводит диагностику самооценки, чувств и безопасности нахождения в обществе. Каждая фигурка, находящаяся внутри, однозначно имеет к нему отношение.

Понять состояние человека Татьяна может не только по внешнему виду выбранной фигурки, но и по тому, в какую часть короба ее разместили.

Татьяна Кудинова,

психолог:

Верх — это голова, наши мысли и фантазии в ней. Центр — чувства и эмоции. Низ — действия. Левая сторона — прошлое, связь с матерью и домом. Права сторона — будущее.

Взрослым, как утверждает Татьяна, важно показывать этот процесс. Человек может говорить о больших планах на будущее, но не поставить ни одну из фигур в правую сторону короба. Детям же об этом не рассказывают, они, как правило, все понимают и чувствуют сами.

Психолог Татьяна Кудинова. Анна Зайкова.

Еще в кризисном центре есть короб черного цвета, который используется для проработки страхов. Он помогает также попрощаться с утратой, принять ее и начать жить заново.

Татьяна Кудинова,

психолог:

Зачастую родители обращаются с просьбой избавить ребенка от фобий. Но нет такой волшебной таблетки, чтобы сделать это за один раз. Мы спрашиваем у малыша, что такое страх, какие он имеет функции. Найдя его с помощью фигур, рассматриваем более подробно.

Татьяна рассказывает, что нет определенного количества сеансов, за которые человек попрощается со своим страхом, все происходит индивидуально. Дети же зачастую сами говорят об этом.

Тренинги кризисного центра

Кризисный центр для женщин также проводит различного рода тренинги. В этом августе даже впервые запустили целую серию. Длительность одного составляет три часа.

Кризисный центр для женщин в Барнауле. Анна Зайкова.

В ходе них специалисты центра помогают женщинам справиться с обидами, подготовиться к поступлению ребенка в первый класс, проанализировать свою жизнь, найти для нее новые ресурсы, осознать и принять свое внутреннее «я», а также знакомят с правилами воспитания маленького ребенка.

Последний тренинг месяца «Кто я?» состоится 28 августа с Анной Елисеевой. Там она как раз будет работать при помощи метафорических ассоциативных карт.