Житель Алтайского края жалуется, что ему не дают инвалидность после операции

В 2016 году я работал на заводе "КамАЗ" в Татарстане, сломал шейку бедра по дороге на работу. Мне сделали операцию в Набережных Челнах, поставили металлическую пластину. Теперь меня не берут на работу из-за травмы. Я вернулся жить в Шипуново, где прописан. Хотел попасть на ВТЭК, чтобы получить инвалидность, а мне говорят: " Где тебе делали операцию, туда и езжай". Разве со мной поступают справедливо?

— В соответствии с постановлением Правительства РФ "О Порядке и условиях признания лица инвалидом" медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы РФ).

Признание лица инвалидом осуществляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, которые проводят освидетельствование граждан по их заявлению (или по заявлению их законного представителя).

Для предоставления государственной услуги необходимо направление на медико-социальную экспертизу, выданное медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, по форме № 088/у-06 или органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения.

В случае, если гражданину отказали в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой он имеет право обратиться в бюро медико-социальной экспертизы самостоятельно, имея на руках медицинские документы, отражающие состояние его здоровья.