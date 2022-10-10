Жительниц Алтайского края бесплатно проверят на онкологию груди

Во Всемирный день борьбы против рака груди 15 октября в Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдет профилактическая акция «Дни диагностики рака молочной железы».

Участницы смогут пройти бесплатный консультативный прием онколога. Если потребуется, врачи проведут ультразвуковые исследования и маммографию. Весь необходимый диагностический комплекс выполнят в течение дня.

Врачи рекомендуют обратиться на прием, если вы длительное время ощущается уплотнение («шишечку») в груди, периодически появляются выделения из молочной железы, ощущается боль или жжение, отек, покраснение, а также шелушение кожи в этой области.

Также обследование показано при зменении формы груди, появлении асимметрии молочных желез и «втягивание» соска.

Каких врачей нужно регулярно посещать после 40 лет — в материале altapress.ru.