10 октября
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Здоровье

Жительниц Алтайского края бесплатно проверят на онкологию груди

Онкологи приглашают жительниц Алтайского края пройти бесплатное обследование молочных желез на выявление злокачественных новообразований.

Медицина. Здоровье. Врачи.
Медицина. Здоровье. Врачи.
СС0

Во Всемирный день борьбы против рака груди 15 октября в Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдет профилактическая акция «Дни диагностики рака молочной железы».

Участницы смогут пройти бесплатный консультативный прием онколога. Если потребуется, врачи проведут ультразвуковые исследования и маммографию. Весь необходимый диагностический комплекс выполнят в течение дня.

Врачи рекомендуют обратиться на прием, если вы длительное время ощущается уплотнение («шишечку») в груди, периодически появляются выделения из молочной железы, ощущается боль или жжение, отек, покраснение, а также шелушение кожи в этой области.

Также обследование показано при зменении формы груди, появлении асимметрии молочных желез и «втягивание» соска.

Каких врачей нужно регулярно посещать после 40 лет — в материале altapress.ru.

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