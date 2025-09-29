Новости Барнаула
Музыкальный театр устроил лабораторию молодых режиссеров со студентами и Шукшиным
Ипотека через МФО и пенсия по QR-коду. Что нового несет для россиян октябрь
«Обхитрить морозы и бураны»: Минстрой Алтайского края рассказал, как регион готовится к отопительному сезону
29 сентября 2025 в 09:10
На Алтае закончили «сезон» съемок сентябрьских закатов перед новыми красками октября. Фото
29 сентября 2025 в 08:05
Львам стоит ждать легких денег, а Весам — любовных приключений. Гороскоп на неделю
29 сентября 2025 в 06:46
Снегирь прощебечет о суровой зиме. Погодные приметы на 29 сентября
29 сентября 2025 в 06:30
Говорите близким добрые слова, но не давайте деньги в долг. Приметы на Людмилин день
29 сентября 2025 в 06:01
Жителей Алтайского края врасплох застанут осенние заморозки. Прогноз погоды на 29 сентября
28 сентября 2025 в 20:10
Конские цены на продукты и закрытие сезона у грибников. Что произошло в Алтайском крае 28 сентября
28 сентября 2025 в 19:50
Магнитные бури не отпускают Землю. Прогноз на 29 сентября
28 сентября 2025 в 18:47
В Новосибирском зоопарке устранили все последствия трагического пожара
28 сентября 2025 в 18:20
Алтайский край накроют по-настоящему осенние заморозки
28 сентября 2025 в 17:53
В российском зоопарке родилась очаровательная двойня капибар
28 сентября 2025 в 16:07
Россиянам показали вид на их города с МКС. Видео
28 сентября 2025 в 15:45
Грибники Алтайского края постепенно закрывают сезон
28 сентября 2025 в 14:05
Haval H2 кокетливого цвета продается в Барнауле за 1,59 млн рублей
28 сентября 2025 в 13:35
Урал встретил первый осенний снег. Видео
28 сентября 2025 в 11:35
Спасение озера, волна реставраций, новый сериал. 6 хороших новостей последних дней сентября на Алтае
28 сентября 2025 в 10:35
В трех регионах России временно ограничили полеты
28 сентября 2025 в 09:35
Ракам нужно уделить время семье, а Стрельцам отправиться в путешествие. Гороскоп на 28 сентября
28 сентября 2025 в 09:05
В космосе обнаружили туманность, которая «пожирает» галактики
28 сентября 2025 в 08:35
Прогуляйтесь на свежем воздухе и погадайте на суженого. Приметы на день Никиты Гусятника
28 сентября 2025 в 08:05
Прохладный день внезапно прервет бабье лето. Прогноз погоды на 28 сентября
27 сентября 2025 в 20:13
Сгоревший дом телеведущей и судомодельный спорт. Что произошло в Алтайском крае 27 сентября
27 сентября 2025 в 20:00
На алтайских просторах начали высаживать кедровый лес — фоторепортаж
27 сентября 2025 в 16:05
Чудо-конструкции. Как в «Изумрудном» проходит чемпионат по судомодельному спорту — фоторепортаж
27 сентября 2025 в 14:05
Сонную идиллию львиного семейства сняли в Барнауле. Видео
27 сентября 2025 в 13:35
Барнаульцам отключили холодную воду до конца дня. Адреса
27 сентября 2025 в 10:35
Скоро в Барнаул нагрянут холода. Прогноз погоды
27 сентября 2025 в 09:35
Овнов ждет киномарафон, а Раков — материальная помощь. Гороскоп на выходные
27 сентября 2025 в 08:35
Остерегайтесь леших и не давайте в долг 27 сентября. Приметы и запреты в день Воздвижения
27 сентября 2025 в 08:05
Осенняя жара обрушится на Барнаул. Погода на Алтае 27 сентября
27 сентября 2025 в 00:00
Выяснилось, стоит ли ждать мощную магнитную бурю 27 сентября
