Архив рубрики Жизнь за

Жизнь

Открытие лаборатории "Театр. Музыка. Эскиз".

Музыкальный театр устроил лабораторию молодых режиссеров со студентами и Шукшиным
Первые признаки осени в Барнауле, 2025 год.

Ипотека через МФО и пенсия по QR-коду. Что нового несет для россиян октябрь
Отопление. Тепло. Батареи.

«Обхитрить морозы и бураны»: Минстрой Алтайского края рассказал, как регион готовится к отопительному сезону 
Семья на кухне.
29 сентября 2025 в 06:30

Говорите близким добрые слова, но не давайте деньги в долг. Приметы на Людмилин день
Заморозки. Иней.
28 сентября 2025 в 18:20

Алтайский край накроют по-настоящему осенние заморозки

Снег.
28 сентября 2025 в 13:35

Урал встретил первый осенний снег. Видео
Полезные новости
