3 марта проходит народный праздник птички Овсянки и церковный день памяти святителя Агапита исповедника. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в день святителя Агапита

По старинным поверьям, Ярило в этот день берется за соху и борону, чтобы проверить их готовность к ближайшим посевным работам, исправить поломки.

Поэтому следует проверить и починить инвентарь и инструменты, которые будут задействованы в полевых работах весной, в огороде и саду.

Особым почтением сегодня пользуется птичка Овсянка, которая является предвестницей наступающей весны. Прилет овсянок с юга говорит о том, что тепло уже скоро наступит.

Считают, что по прилету из южных регионов овсянка начинает петь: «Покинь сани! Покинь сани!», тем самым предсказывая скорый приход весны и таяние снегов.

Весна. Деревья распускаются. Михаил Хаустов

Что запрещено делать 3 марта

Нельзя грустить , вспоминать о плохом , находиться в печали и дурном настроении — весь год провести в плохом настрое и упадке духа.

вспоминать о плохом находиться в печали и дурном настроении — весь год провести в плохом настрое и упадке духа. Не рекомендуется сегодня носить одежду черного цвета — к проблемам и сложностям.

Увидеть овсянку — к успеху в том или ином деле. Однако нельзя искать овсянку специально , ходить в места , где она может обитать — в этом случае обмануть судьбу не получится , могут начаться неприятности.

ходить в места где она может обитать — в этом случае обмануть судьбу не получится могут начаться неприятности. Нельзя выбрасывать хлеб , выпечку , печенье , кондитерские изделия — могут быть различного рода неурядицы. Если хлеб засох , не годится к употреблению , лучше его скормить птицам.

выпечку печенье кондитерские изделия — могут быть различного рода неурядицы. Если хлеб засох не годится к употреблению лучше его скормить птицам. Нельзя вечер проводить в одиночестве.

Нельзя делать ремонт — ничего не получится , придется переделывать.

придется переделывать. Нельзя употреблять бранные и матерные слова , чертыхаться , упоминать в разговоре нечистого — нечисть будет буянить и бедокурить в доме.

Весна. Деревья распускаются. Михаил Хаустов

Народные приметы в день Овсянки

Овсянки прилетели — к скорому наступлению теплой весны.

Туман — к сырому лету.

Сосульки свисают с крыш — зима не собирается сдаваться , будет продолжаться еще долго.

будет продолжаться еще долго. Деревья в лесу трещат — ожидайте мороз.

Звезд на ночном небе мало — перед снегопадом.

Круг вокруг луны — к похолоданию.

Кучевые облака — к потеплению.

Гром — год будет плодородным.

Облака на небе напоминают волны — к теплому дню.

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