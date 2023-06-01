Адресные таблички, окна и некомпетентность: что больше всего раздражает жителей Барнаула

Порой кажется, что каждый момент в жизни можно разделить на две категории: «Бесит» и «Не бесит». Причем нервный тик может вызвать совершенная мелочь, вроде неубранных носков. Чтобы не позволять брать эмоциям вверх, нужно искать решения.

Некоторые из них лежат на поверхности — например, если вас бесят раздельные счета за домашний интернет, телевидение и мобильную связь, можно добавить домашний интернет к вашему тарифу Tele2 и одним движением платить и за одно, и за другое. И время сэкономите, и деньги — каждому клиенту, подключившему новую услугу, подарят три месяца бесплатного интернета.

Если собраться с мыслями и сжать волю в кулак — любые повседневные проблемы решаются так же просто, уверены герои нашего материала. Расскажем, что выводит из себя жителей Алтайского края и какой выход из этих ситуаций они уже видят.

Анастасия Слискова. Фото: Анастасия Слискова.

Анастасия Слискова, коммерческий директор сети фастфуда.

Раздражают: таблички с адресами, которых нет.

— Я более 13 лет в продажах и маркетинге. Обожаю работать с людьми: заниматься менеджментом, решать общие задачи, направлять сотрудников в необходимое русло. Но к сожалению, на наших улицах не хватает ясного пути – в буквальном смысле.

Объясню: иногда меня злит и «бесит», что в Барнауле и других городах России нет хорошей навигации с адресами на домах и подъездах. Наши курьеры всегда торопятся доставить нашу продукцию, а это вызывает дополнительные сложности. Я стараюсь не раздражаться, но это удручает.

Решение здесь только одно — следить на всех уровнях за внешним видом жилых домов разным структурам: от управляющих компаний до городской администрации.

Елена Минакова. Фото: Елена Минакова.

Елена Минакова, арбитражный управляющий.

Раздражает: люди ноют, а не действуют.

— Раздражает несовершенство нашей системы, а именно нежелание и формальное отношение людей, являющихся частью этой системы, приложить хоть какие-то усилия для того, чтобы их город, учреждение, орган власти, страна, наконец, стали лучше.

Люди жалуются на уровень жизни, на наших руководителей, но сами не хотят ничего делать на своем уровне и в силу своих возможностей, для того, чтобы было лучше.

У каждого есть выбор, либо не делать ничего и ругать правительство или руководителя, либо сделать хоть что-то для развития своей организации, чистоты своего города, отнестись добросовестней к своим обязанностям или помочь людям, которые в этом нуждаются.

Максим Соловьев. Фото: Максим Соловьев.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Раздражают: раздельные счета на мобильную связь и домашний интернет.

— У меня часто рабочий день, а иногда и целая рабочая неделя, пролетает незаметно. Иногда я настолько поглощен рабочими задачами, что какой-то мелкий бытовой вопрос ускользает из моего внимания. Когда это происходит, я чувствую вполне естественное, на мой взгляд, недовольство.

Для очень важных вещей я делаю напоминания в календаре. А вот с мелочами сложнее. Например, купить соль. Или заплатить за домашний интернет. И самое главное – не всегда это удобно кому-то делегировать. Поэтому я в какой-то момент решил максимально сократить количество действий по решению бытовых вопросов.

Например, я редко езжу в продуктовые супермаркеты. Предпочитаю пользоваться шаблоном заказа в приложениях доставок. Проверяю его, за несколько минут добавляю в него нужные продукты, оплачиваю онлайн и выбираю время доставки. Также стараюсь поступать с остальными делами.

Очень долго раздражала необходимость отдельно оплачивать счета на интернет, ТВ и так далее. Когда мы начали предлагать своим клиентам добавить домашний интернет к своему мобильному тарифу, я стал одним из первых пользователей, еще на этапе тестирования. И не только потому что я, как сотрудник Tele2, должен проверять все новые сервисы на себе. Это оказалось действительно удобно. Главное – мне теперь не надо помнить отдельно дату платежа, заходить на сайт провайдера, вводить данные карты, вводить код подтверждения – плата за домашний интернет списывается вместе с ежемесячным платежом за мобильную связь. Так одно простое решение в итоге экономит достаточно много сил и времени. А вечером можно устроить совместный семейный просмотр сериала или фильма и перед этим не вспоминать, какое сегодня число и оплачен ли домашний интернет.

Виктор Гудяк. Фото: Виктор Гудяк.

Виктор Гудяк, генеральный директор сети медицинских лабораторий.

Раздражают: легкомысленные руководители.

— В своей нынешней роли руководителя сети клиник я уже 6 лет. Больше всего нравится масштаб, работа с людьми: более 80 человек обслуживают свыше 5 тыс. пациентов в месяц. Люблю вместе с большой командой каждый день решать простые и сложные задачи.

Возможно, поэтому меня расстраивает и иногда «бесит» слабое обучение персонала в большинстве компаний нашего города.

Скорее, даже не уровень обучения, а отсутствие контроля и понимания сервиса у выше стоящих руководителей или владельцев бизнеса. Наши специалисты тоже не идеальны, но мы уделяем сервису и его качеству очень большое внимание. Нужно относится к другим также, так как хочешь, чтобы они относились к тебе.

Хочется всегда быть в прекрасном настроении и бодрым духом, не расстраиваться и не злиться по пустякам.

Поэтому, чтобы исправить положение, предлагаю, например, проводить обучающие форумы для руководителей, владельцев бизнеса, где объясняли бы важность правильного и клиентоориентированного подхода. Создать школу хорошего сервиса, в конце концов, в нашем городе.

Ольга Митина. Фото: Ольга Митина.

Ольга Митина, советник директора школы (МБОУ «Лицей №52») по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

Раздражают: теряющиеся записи.

— Я работаю в школе уже два года, стремлюсь заниматься разнообразной работой, а так как я еще руководить детского педагогического отряда, много нагрузки ложится на плечико молодого специалиста.

Очень много событий нужно организовать для разных организаций, начиная от «Нового Движения» до школьных праздников, иногда, ты понимаешь, что не успеваешь сделать все. И в сутках не 25 часов, как можно выйти из этой ситуации?

Раньше я все дела записывала в блокнот, но блокнот часто оставался на работе, это было максимально неудобно, я что-то забывала, терялась в информации. Но со временем я стала просто все записывать в «Избранные сообщения» во «ВКонтакте». Такой живой блокнот, где в любой момент могу что-то добавить или изменить, он как ежедневник, который всегда со мной, очень удобный в использовании. Поэтому теперь я не теряюсь во времени и все успеваю.

Александр Эндерс. Фото: Александр Эндерс.

Александр Эндерс, менеджер сервисной компании.

Бесят: всплывающие окна.

— Я менеджер по закупке материалов и оборудования, занимаюсь этим 12 лет. Но мой фактор раздражения, к счастью, совсем не связан с работой.

Очень. Очень бесят рекламные всплывающие окна в приложениях и на сайтах. Они всплывают именно тогда, когда нажимаешь нужную тебе кнопку, а попадаешь на это окно.

Посчитал, что лучшее решение – написать в чат-бот с просьбой отключить все рассылки и всплывающие окна. И о чудо! После общения с ботом и извинениями от него... на какое-то время окна перестали всплывать.

Не надо раздражаться

Выходит, что неразрешимых задач нет — главное сохранять позитивный настрой и уметь смеяться над проблемами. Подсказать выход из ситуации может и всемирная сеть. Тем более, что Tele2 дарит три месяца бесплатного домашнего интернета. Причем «включить» домашний интернет можно в свой мобильный тариф.

Чтобы получить подарок, нужно всего лишь проверить, участвует ли ваш тариф в акции (а участвуют почти все — ред.), и проверить, возможно ли подключить интернет по вашему адресу. А потом — оставить заявку. Сделать это можно до 23 августа 2023 года.

Когда пройдут три месяца, абонентская плата за домашний интернет и мобильную связь будут списываться одновременно со счета мобильного телефона — и не придется тратить драгоценное время на оплату нескольких разных счетов.