Агафон Огуменник: народные традиции и приметы на 4 сентября

Народные традиции на Агафона Огуменника

Православная церковь чтит память мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал в начале IV века.

Это хороший день для уборки по дому, крещения детей и взрослых, проведения свадьбы.

В этот день следует сделать как можно больше добрых и бескорыстных дел. Если сделать доброе дело — к человеку оно вернется трижды.

Сон в ночь на 4 сентября может показать дело, профессию или направление деятельности, в котором человек может по-настоящему преуспеть.

Сосновый лес. "Домстрой".

Что запрещено делать на Агафона Огуменника

Дарить и принимать подарки - то и другое повлечет за собой череду мелких неприятностей.

Отправляться в дальнюю дорогу, путешествие, поездку или поход - в пути могут мешать различные неприятности и непредвиденные обстоятельства.

Думать о плохом, вспоминать неприятные происшествия из прошлого - дурные мысли могут воплотиться в реальную жизнь.

Лес, природа. pixabay.com/

Народные приметы на 4 сентября

Ясный день — хорошая погода продлится четыре недели.

Туман утром быстро рассеивается — к продолжительной хорошей погоде.

Много орехов уродилось, но мало грибов — зима окажется суровой, с обилием снега.

Паутина летит на большой высоте — зима предстоит холодная.

Филин рядом с домом ухает — нужно быть осторожными, где-то рядом бродит леший.

В этот день, по приметам, часто дует ветер.

Холодный дождь — клева рыбы не будет.

Теплый и сухой день сегодня — к поздней зиме.

Много желудей на дубах — много снега перед Рождеством.

Муравьи по верхушкам травы бегают — зимой снег будет глубокий.

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