24 ноября
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Жизнь

Александр Терентьев: Государство должно отблагодарить бизнес за помощь в обмундировании наших солдат

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает предоставить бизнесу право получения налогового вычета в случае пожертвования средств из прибыли на нужды Вооружённых сил Российской Федерации. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в Правительство.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Хорошо известно, с какими большими трудностями столкнулись мобилизованные из-за нехватки технических средств и качественного обмундирования. Чтобы помочь ребятам по всей стране организованы сборы помощи. Большую лепту вносят представители бизнеса. Социалисты уверены, что государство должно отреагировать на эту безвозмездную помощь налоговой льготой.

-Я абсолютно уверен, что если государство введёт новый налоговый вычет, то бизнес многократно увеличит размер пожертвований на нужды армии, — прокомментировал законопроект руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Тем более, что такая практика в стране есть. На сегодняшний день налоговый вычет в размере пожертвованных средств предоставляется бизнесу, если компания перечислила средства организациям и учреждениям культуры.

— Мы предлагаем распространить эту практику и на поддержку военных, — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Обеспечение армии всем необходимым — это прямая обязанность государства. И то, что бизнес сегодня откликнулся и помогает проводить работу над ошибками серьезными финансовыми вливаниями, должно быть оценено теми, кто эти ошибки допустил.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налоговый вычет по налогу на прибыль организаций должен применяться в отношении средств, перечисленных на оказание поддержки ВС РФ, финансирование материально-технического обеспечения военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Кроме того, налоговый вычет должен предоставляться в случае перечисления средств некоммерческим организациям, оказывающим поддержку военнослужащим.

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