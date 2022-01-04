Алфавит по точкам. 5 интересных фактов об азбуке Брайля

Всемирный день азбуки Брайля отмечают 4 января. Altapress.ru сделал подборку фактов о необычном алфавите, по которому читают незрячие.

1. Азбуку для незрячих создал Луи Браиль, родившийся в начале 19 века во Франции.

В 5 лет мальчик неожиданно ослеп. Родители отправили его в специальную школу, где он обучался по применявшемуся тогда рельефно-линейному шрифту — «прародителю» азбуки Брайля.

2. Азбуку, альтернативную рельефно-линейному шрифту, Луи Брайль изобрел в 1824 году. Она представляла собой точечный (выпуклый) шрифт, в котором были закодированы буквы и цифры.

3. В конце 19 века появилась первая пишущая машинка Брайля, а в конце 20 века рельефно-точечный шрифт стали использовать и в компьютерной технике. Отметим, что азбуку для незрячих со временем приспособили под разные языки мира.

Алтайская краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Анна Зайкова

4. Современники долго игнорировали азбуку Брайля и даже пытались переработать ее. Но, в результате, было признано: созданная изобретателем система — самая удобная для людей с проблемами зрения.

5. Первая книга в России, выпущенная на шрифте Брайля в 1885 году, — «Сборник статей для детского чтения» Анны Адлер.