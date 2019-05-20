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«Алгоритм» и дети на пути к победе

Всю весну 2019 года компания «Алгоритм» совместно с Комитетом по физической культуре и спорту города Барнаула поддерживали юных барнаульцев на пути к спортивным успехам.

Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Источник: ГК "Алгоритм"

Апельсиновый Мишка болел за ребят на первенстве по мини-футболу среди детско-юношеских команд. Победители и призёры соревнования получили памятные сувениры от компании «Алгоритм», а также подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Для новых побед и свершений нужен стимул, а подарки, медали и внимание — отлично подходят на эту роль. Ну и, конечно, обнимашки с Мишкой.

Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Источник: ГК «Алгоритм»
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Источник: ГК «Алгоритм»
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Источник: ГК «Алгоритм»
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Источник: ГК «Алгоритм»
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Источник: ГК «Алгоритм»
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Источник: ГК «Алгоритм»

Юные спортсмены нашего города получали заслуженные призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом в конце апреля 2019 года. Для спортсменов и взрослых организовали чудный концерт, который с удовольствием посмотрел и наш Мишка. Он вручал подарки самым быстрым и ловким ребятам. Желаем им еще больших достижений!

Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Источник: ГК «Алгоритм»
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Источник: ГК «Алгоритм»
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Источник: ГК «Алгоритм»
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Источник: ГК «Алгоритм»
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Источник: ГК «Алгоритм»
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Источник: ГК «Алгоритм»
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Юные спортсмены получили призы и подарки за свои достижения в волейболе, хоккее и хоккее с мячом.
Источник: ГК «Алгоритм»

В ежегодном забеге «Кольцо Победы» приняли участие несколько тысяч горожан, которые гордятся Победой своих отцов и дедов, отдавая им честь своим спортивным подвигом. Символично, что среди участников было очень много юных спортсменов, благодарных за мирное небо над нашими головами. Апельсиновый и Белый Медведи активно поддерживали участников забега, придавая им бодрости и силы перед стартом обнимашками. Депутат Барнаульской городской Думы, директор строительной компании «Алгоритм», Ксения Белоусова, вручила приятные подарки самым быстрым и выносливым участникам забега.

Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Источник: ГК «Алгоритм»
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Источник: ГК «Алгоритм»
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Источник: ГК «Алгоритм»
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Источник: ГК «Алгоритм»
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Вручение подарков самым быстрым и выносливым участникам забега.
Источник: ГК «Алгоритм»

Компания «Алгоритм» с удовольствием оказывает поддержку юным спортсменам нашего города, ведь спорт — это жизнь. Ищите наших медведей этим летом на футбольных полях города!

ООО «СЗ ИСК «Алгоритм» проектные декларации на сайте www.alg22.ru

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