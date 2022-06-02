2 июня
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Жизнь

Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел для заринских ребят театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей.

Спектакль для детей сотрудников.
Спектакль для детей сотрудников.
АО "Алтай-Кокс"

По приглашению предприятия в городском Доме культуры «Строитель» выступили артисты краевого театра кукол «Сказка».

Два спектакля «Денискины рассказы» посмотрели более 600 детей сотрудников завода.

Также женсовет предприятия организовал для семей заводчан творческий конкурс «Солнечные рисунки на асфальте». Фото детских работ принимают до 15 июня. Творческие работы поощрят призами от женсовета завода.

Спектакль для детей сотрудников.
Спектакль для детей сотрудников.
АО «Алтай-Кокс»
Спектакль для детей сотрудников.
Спектакль для детей сотрудников.
АО «Алтай-Кокс»
Спектакль для детей сотрудников.
Спектакль для детей сотрудников.
АО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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