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Алтай-Кокс отметит День защитника Отечества

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в честь Дня защитника Отечества проводит развлекательные мероприятия — лыжный турнир, радиоэфир и тематическую викторину.

Алтай-Кокс отметит День защитника Отечества.
Алтай-Кокс отметит День защитника Отечества.
АО "Алтай-Кокс"

22 февраля в столовых предприятия женсовет Алтай-Кокса проводит среди мужчин праздничную викторину.

22 и 23 февраля по корпоративному радио в течение нескольких часов прозвучат поздравления от женщин завода и профсоюза.

23 февраля на стадионе «Юность» пройдет традиционный открытый краевой турнир по лыжным гонкам памяти первого директора завода Александра Котовича. Соревнования пройдут с учетом профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Алтай-Кокс отметит День защитника Отечества.
Алтай-Кокс отметит День защитника Отечества.
АО «Алтай-Кокс»

— На Алтай-Коксе трудятся 75 участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, других «горячих» точках. Коллеги были и остаются достойным примером для нас. Многие из них — постоянные участники заводской спартакиады, региональных и всероссийских соревнований. Они ведут общественную работу, занимаются военно-патриотическим воспитанием подростков, — отметил начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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