Алтай-Кокс проводит «Неделю безопасности» по профилактике рисков при работах повышенной опасности

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) стартовала «Неделя безопасности» по профилактике рисков при проведении работ повышенной опасности. Цель акции — отработать порядок действий при выполнении погрузочно-разгрузочных, огневых, высотных и электроработ, проверить безопасность условий труда и навыки применения инструмента «Динамическая оценка рисков», повысить уровень знаний.

С 14 по 18 августа в производственных подразделениях пройдут тематические мероприятия с участием сотрудников завода и подрядных организаций. В ходе линейных обходов руководители проверят соблюдение требований безопасности в местах выполнения работ повышенной опасности. На сменно-встречных собраниях обсудят лучшие практики предприятий Группы НЛМК по минимизации рисков. На учебно-тренировочном полигоне для сотрудников завода и подрядных организаций пройдут мастер-классы по выполнению работ на высоте, организации огневых работ и другие практические обучения.

На корпоративном портале организуют вебинары от ведущих экспертов в области безопасности и конкурс «Лучшая подготовка к работам повышенной опасности», на НЛМК-ТВ — трансляцию тематических роликов.

По итогам «Недели безопасности» наиболее активные участники тематических мероприятий, конкурсов и акций по выявлению потенциальных рисков получат корпоративные награды и подарки.