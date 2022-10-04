4 октября
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Жизнь

Алтай-Кокс в ходе экскурсий посмотрели около 500 детей

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошла серия экскурсий для детей сотрудников завода. В течение месяца предприятие посетили около 500 человек.

Экскурсия для детей сотрудников завода.
Экскурсия для детей сотрудников завода.
АО "Алтай-Кокс"

Гости посетили музей предприятия, структурные подразделения, модернизированный комплекс пятой коксовой батареи. Дети наблюдали процессы производства кокса, а также побывали в пожарно-аварийной спасательной службе, где познакомились с работой газоспасателей.

Следующие экскурсии пройдут в октябре.

Также на предприятии ежегодно проводятся ознакомительные экскурсии для школьников города Заринска. Экскурсии формируют у подростков представление о промышленном производстве, интерес к рабочим профессиям, готовность к выбору будущей специальности.

Экскурсия для детей сотрудников завода.
Экскурсия для детей сотрудников завода.
АО «Алтай-Кокс»
Экскурсия для детей сотрудников завода.
Экскурсия для детей сотрудников завода.
АО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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