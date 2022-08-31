31 августа
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Жизнь

Алтайкрайэнерго помогает подготовиться к 1 сентября детям своих сотрудников

Главная задача родителей в канун Дня знаний — приобрести всё необходимое к школе. Алтайкрайэнерго уже несколько лет помогает своим сотрудникам собирать детей в школу. Традиция поздравлять тех, кто только собирается в первый класс и тех, кто уже учится, зародилась в компании 5 лет назад.

Алтайкрайэнерго помогает подготовиться к 1 сентября детям своих сотрудников.
Алтайкрайэнерго помогает подготовиться к 1 сентября детям своих сотрудников.
Фото: Алтайкрайэнерго.

«Третий год работаю — третий год получаем подарки. Главное — в них то, что действительно необходимо при подготовке к школе. Очень помогает!», — отмечает мама троих детей, бухгалтер филиала «Новоалтайские МЭС» Светлана Бобровская.

И в этом году компания не осталась в стороне. Совет активистов организовал поздравление детей из многодетных семей сотрудников Общества, подготовив наборы необходимых канцелярских принадлежностей. Объединённая первичная профсоюзная организация Алтайкрайэнерго вручила сертификаты на приобретение канцелярии и наборы канцелярских принадлежностей для учащихся в школах детей сотрудников, состоящих в профсоюзной организации.

«В этот раз мы впервые получаем подарки от компании как многодетная семья. Очень хороший набор, многое не нужно покупать. А это большая экономия для семьи, в которой трое детей», — поделилась техник Новоалтайского РЭС Наталья Баннова.

Некоторые ребята уже получили свои подарки, оставшиеся доставят в ближайшее время. Всего будет роздано более 400 подарочных пакетов.

Алтайкрайэнерго поздравляет детей и их родителей с началом учебного года!

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