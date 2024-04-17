Алтайские бойцы в зоне СВО получат 16 автомобилей, тонны запчастей и оборудования

Три фуры и автовоз выехали из Барнаула в зону проведения специальной военной операции 16 апреля. Они доставят на луганское и донецкое направления 16 автомобилей, запчасти и резину, квадрокоптеры, рации, аккумуляторы и другое оборудование, строительные инструменты, сотни маскировочных сетей и тысячи блиндажных свечей. В фурах также медикаменты и постельное белье для госпиталей. Всего — больше 50 тонн. Это самая массовая отправка груза для военнослужащих с начала года. Помощь в доставке вновь оказало региональное отделение «Единой России» вместе с предпринимательским сообществом и депутатами.

В этот раз транспортные расходы, превысившие 1 миллион рублей, взял на себя депутат Алтайского краевого Заксобрания Максим Банных. Традиционно многие депутаты фракции «Единая Россия» направляют адресную помощь бойцам. В эту партию вошли посылки от Алексея Кривенко и Дмитрия Беляева. Основной груз собирали активисты волонтерских движений из Тальменского, Хабарского, Немецкого национального, Родинского, Крутихинского, Угловского и других районов.

Активисты волонтерских движений края собрали груз для отправки алтайским бойцам в зону СВО. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Груз получат мобилизованные бойцы 1441-го и 1442-го полков, военнослужащие 35-й отдельной мотострелковой бригады Алейска, госпитали Ростова и Луганска, прифронтового госпиталя в городе Рубежное, — сообщил заместитель председателя АКЗС, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Загружали фуры в поисково-спасательном центре Управления ГО и ЧС по Алтайскому краю активисты «Молодой Гвардии Единой России» и волонтерских движений, строительные отряды АлтГТУ им. И.И. Ползунова, сами бойцы, приехавшие в отпуск. За рулем водители из ЛНР, которые постоянно работают с алтайскими волонтерами.

Активисты волонтерских движений края собрали груз для отправки алтайским бойцам в зону СВО. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Волонтерство — не только помощь деньгами. Даже доброе слово в дорогу многое значит. Это эмоции, которые мы передаем бойцам. Им крайне важно получить груз, заряженный позитивными эмоциями. В каждую посылку стараемся положить детские письма, чтобы парни там согревались душой, оставались добрыми и отзывчивыми людьми, — говорит координатор волонтерского движения «За СВОих» Инна Руш.

За прошедший год жители Алтайского края при поддержке единороссов отправили на передовую больше 50 автомобилей и 200 тонн различного груза.

Активисты волонтерских движений края собрали груз для отправки алтайским бойцам в зону СВО. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Объемы поддержки большие, но каждый день у бойцов возникают все новые потребности и запросы. Помощь фронту — важное направление, обязательно будем продолжать и усиливать эту работу, — заверил Денис Голобородько.

Активисты волонтерских движений края собрали груз для отправки алтайским бойцам в зону СВО. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

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