11 ноября
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Жизнь

Алтайские новобранцы первого осеннего призыва отправились на службу

Первые группы новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения по осеннему призыву, сообщают «Вести Алтай».

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Этой осенью повестки пришлют почти 10 тыс. мужчин. Однако на службу отправятся только 2 тыс. человек.

По словам Андрея Круглова, начальника отдела подготовки и призыва военного регионального комиссариата, такое решение связано с личными особенностями новобранцев.

Некоторые еще учатся в образовательных организациях и имеют право на отсрочку. Другие не смогут служить по состоянию здоровья.

Известно, что 15 человек отправятся служить в президентский полк, кандидатов уже подобрали.

«Отложить гражданские дела на год, на самом деле, многие из этих ребят совсем мне против», — передает телеканал.



Однако это по-прежнему не значит, что срочников отправят в зону проведения СВО и новые российские регионы.

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