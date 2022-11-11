Алтайские новобранцы первого осеннего призыва отправились на службу

Первые группы новобранцев из Алтайского края отправились в воинские подразделения по осеннему призыву, сообщают « Вести Алтай ».

Этой осенью повестки пришлют почти 10 тыс. мужчин. Однако на службу отправятся только 2 тыс. человек.

По словам Андрея Круглова, начальника отдела подготовки и призыва военного регионального комиссариата, такое решение связано с личными особенностями новобранцев.

Некоторые еще учатся в образовательных организациях и имеют право на отсрочку. Другие не смогут служить по состоянию здоровья.

Известно, что 15 человек отправятся служить в президентский полк, кандидатов уже подобрали.

«Отложить гражданские дела на год, на самом деле, многие из этих ребят совсем мне против», — передает телеканал.





Однако это по-прежнему не значит, что срочников отправят в зону проведения СВО и новые российские регионы.