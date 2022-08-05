Алтайские предприниматели представили успешные бизнес-проекты

Целью визита стало обсуждение с бизнес-сообществом края эффективных практик и технологий в условиях современной экономической ситуации.

Владислав Даванков посетил производственно-коммерческую фирму «Силикатчик», где побывал в трех цехах по производству газобетона и силикатного кирпича. Генеральный директор АО ПФК «Силикатчик» Михаил Дыров рассказал, что на сегодняшний день, если считать всю номенклатуру производства, компания выпускает более 60 наименований продукции, в том числе силикатный и гиперпрессованный кирпич, газобетон, щебень, известь, песок. Закономерным становится вопрос масштабирования производства и выхода на новые рынки.

«На данном предприятии в прошлом году было поставлено новое оборудование, и, что примечательно, оно российского производства, — отметил в интервью краевым СМИ Владислав Даванков, — В условиях санкций, которые сейчас введены, очень важно находить долгосрочных партнеров именно в России. С руководством „Силикатчика“ мы обсудили существующие экономические сложности, а также поговорили о возможностях развития, в том числе об организации поставок продукции на Дальний Восток и в Казахстан. Считаю, что у этой компании большое будущее, она развивается, и этим подает хороший пример».

На заседании круглого стола «Эффективные практики бизнес-сообщества Алтайского края в современных экономических условиях» зампред Госдумы встретился и пообщался с предпринимателями. Модератором выступил председатель регионального отделения в Алтайском крае политической партии «Новые люди» Никита Федюнин.

Представители бизнеса озвучили доклады на актуальные темы, обозначили проблематику развития направлений и перспективные пути решения.

Владислав Даванков провел в Барнауле два дня. Партия «Новые люди»

Директор ООО «Академия Спорта», управляющий партнер ООО «Айвойс технолоджи» Анна Галицкая отметила, что в нашей стране технологическое предпринимательство могло бы приносить более весомые плоды, чем есть сегодня. Для этого нужно обеспечить возможности трансфера научных достижений в бизнес, иметь механизмы венчурного финансирования и развитый рынок технологий.

Вячеслав Гуревич, заместитель генерального директора ООО «ИНОСИБ», рассказал об эффективном способе взаимодействия государства и бизнеса, государственно-частном партнерстве (ГЧП). Отдельно рассматривалась наиболее распространенная форма ГЧП, концессия, которая способна решать задачи государственного уровня силами частного капитала. Были выделены необходимые для развития ГЧП условия, на которые обратил внимание Владислав Даванков. А именно, совершенствование нормативной базы и активное привлечение внимания к проектам.

Николай Пашинин. Партия «Новые люди»

Екатерина Слепынская, куратор программы «Я в деле!» в Алтайском крае, соучредитель фонда «Реальность без границ» рассказала о возможностях социального и карьерного роста для участников программы «Я в деле!» и выразила надежду, «что запросы, которые спускаются в регион, будут рассматриваться более точечно, тогда количество активной молодежи возрастет в разы».

Завершился круглый стол оживленной дискуссией. «Все предложения, которые прозвучали на круглом столе, мы, как региональное отделение партии, аккумулируем и направим Владиславу Андреевичу как заместителю председателя Госдумы РФ для дальнейшей работы», — подчеркнул председатель регионального отделения в Алтайском крае партии «Новые люди» Никита Федюнин.