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Жизнь

Алтайские ракетчики потренируются на «Ярсах»

С 17 по 21 января в Йошкар-Олинском и Барнаульском ракетных соединениях пройдет первое учение в новом году с выходом подразделений ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, сообщает Мнобороны.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
пресс-служба минобороны РФ

Ракетчики отработают вывод боевых ракетных комплексов, совершение марша для смены полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотников.

«В учениях будут задействованы образцы новейшей специальной техники, в том числе современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина „Тайфун-М“, машина дистанционного разминирования „Листва“ и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ», — отметили в военном ведомстве.

Ранее краевая ГИБДД уже предупредила о перекрытии дороги из-за проезда военной техники.

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